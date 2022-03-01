فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية وتوابعهم بمراكز كفر الشيخ للصيانة

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن 13 قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز " كفرالشيخ وقلين ودسوق وسيدي سالم وقلين وبلطيم، ومطوبس وبيلا".

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المرازقة بقلين، وتتأثر عمليات الفصل قرية المرازقة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى البياض بدسوق، وتتأثر بالفصل قرية البياض والطراوي.

كما يتم فصل التيار الكهربائي عن دخول العبايدة بسيدي سالم، ولا تتأثر بعملية الفصل أي قرية، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر العمي ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية العمي وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي البرانية بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرية قومسيون شرق وأبو دنيا، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو رامس بدسوق، وتتأثر بالفصل منطقة أبو رامس والمركز الطبي وحي مكه، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الجوهري ، وتتأثر بالفصل جزء من قرية أبو غمه، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الوزارية 1 وتتأثر بعملية الفصل مجلس قروي الوزارية ومياه بقلولة.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي العالمية ، وتتأثر بالفصل قرية العالمية وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المزلقان وتتأثر بعملية الفصل نقابة التطبيقيين وفهي رفاعي، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي منشأة الصفا ، وتتأثر بالفصل قرى أبو تمادة ودقلت وأبورية، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي السلام، وتتأثر بعملية الفصل تقسيم السلام، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي حاذق ببيلا ، وتتأثر بالفصل جزء من قرية حازق وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الوزارية 1 وتتأثر بعملية الفصل مجلس قروي الوزارية ومياه بقلولة.

ومؤخرا ، قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تواصل تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق والخدمات المختلفة لشعور المواطنين بمعدلات التنمية، والتى شملت تطوير شبكات الكهرباء لتدعيم قرى ومراكز المحافظة، لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجًا والتي تسهم في تنمية المجتمع، خاصة قطاع الكهرباء، بتكلفة استثمارية بلغت نحو مليون جنيه و718 ألف جنيه.

وأوضحت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بكفرالشيخ، أن الشركة تسعى جاهدة إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها، فتم التنفيذ طبقاً لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، التى شملت إحلال وتجديد بقرى شرق كفرالشيخ وتضمنت ” تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال ل٤ محولات بصرف محول ب٨٠٠ك.ف.أ و كشكين ليستفيد منها قرى منشأة الصفا بتكلفة 268 ألف جنيه، وشملت اعمال تطوير رفع قدرات المحولات تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال ل11 محول، بصرف محولين 800 ك.ف.أ+2كشك، ليستفيد منها قرى الحمراوى ومسير بتكلفة 600 ألف جنيه.