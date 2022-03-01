الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل يشوه وجه طالبة رفضت الارتباط به في مدينة نصر

سكين
سكين

تباشر جهات التحقيق بمدينة نصر، إجراءاتها في تعدِ عاطل على فتاة بسلاح أبيض، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر،  وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها، تمهيدًا للاستماع لأقوالها.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها تعرفت علي المتهم، وطلب منها الارتباط بدء في التقرب منها والتردد علي مقر الكلية التي تدرس بها، إلا أنها رفضت فكرة الارتباط به تمامًا بسبب سوء أخلاقه، وتبين من التحريات أن المتهم توجه لها أمام كليتها في إحدى الأيام وبعد انتهاء يومها الدراسي طلب منها الزواج، وبعد رفضها هددها قائلًا: «لو مش هتتجوزيني مش هخليكي تتجوزي حد خالص» خلال محاولتها الانصراف والابتعاد عن هذا الشاب فوجئت به يمسك بيدها وملابسها ويخرج من جيبه سلاح أبيض «كتر» ليجرحها في وجهها ويفر هاربًا.

وكشف تقرير الطبيب المعالج، إصابتها بجرح غائر في وجهها بـ «50 غرزة»، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

قسم شرطة مدينة نصر الحالة الصحية الإستعلام عن الحالة الصحية تحرير محضر محضر بالواقعة الطبيب المعالج التحريات حول الواقعة

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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