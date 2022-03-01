الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«المرور» يحدد طرق بديلة لحين رفع آثار حادث «الدائري- الواحات»

حملات مرورية
حملات مرورية

حددت الإدارة العامة للمرور، طريقا بديلا لحركة السيارات بسبب وقوع حادث تصادم 7 سيارات على الطريق الدائري. 

 وأوضحت أنه على المتجه إلى الطريق الدائري القادم من مدينة السادس من أكتوبر اتجاه المريوطية والمنيب والمعادي،  أن يسلك ميدان الرماية ومنها إلى مطلع الطريق الدائري، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وأصيب شخص إثر حادث اصطدام سيارة نقل بـ 6 سيارات ملاكى بالطريق الدائرى، ما أدى الى تباطؤ حركة المركبات في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه المريوطية، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.

حادث تصادم الطريق الدائري الإدارة العامة للمرور خدمات المرور السادس من أكتوبر حركة السيارات ميدان الرماية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 1-3-2022

جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لإحدى قرى الجيزة

استمرار حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

صحيفتان إماراتيتان: عزلة مليشيات الحوثي تعززت بقرارٍ مجلس الأمن بحظر الأسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا