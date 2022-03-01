«المرور» يحدد طرق بديلة لحين رفع آثار حادث «الدائري- الواحات»

حددت الإدارة العامة للمرور، طريقا بديلا لحركة السيارات بسبب وقوع حادث تصادم 7 سيارات على الطريق الدائري.

وأوضحت أنه على المتجه إلى الطريق الدائري القادم من مدينة السادس من أكتوبر اتجاه المريوطية والمنيب والمعادي، أن يسلك ميدان الرماية ومنها إلى مطلع الطريق الدائري، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وأصيب شخص إثر حادث اصطدام سيارة نقل بـ 6 سيارات ملاكى بالطريق الدائرى، ما أدى الى تباطؤ حركة المركبات في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه المريوطية، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.