الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء البريطاني يزور بولندا وإستونيا

جونسون
جونسون

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إلى بولندا وإستونيا للقاء نظيريه بالبلدين، كما أنه سيقوم بزيارة القوات البريطانية في الوقت الذي يدعو فيه إلى الوحدة الغربية في معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بدء صراع بأوكرانيا أودى بحياة المئات بالفعل، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية.

تأتي هذه التطورات بعد أن تعهد جونسون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشعر بالعواقب لغزو أوكرانيا، على حد وصفه، ومن المقرر أن تبدأ وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس مهمة دبلوماسية، حيث تستعد لإلقاء كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وكان أبلغ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه سيفعل ما بوسعه لضمان وصول المساعدات العسكرية من بريطانيا وحلفائها إلى أوكرانيا.

وجاء في بيان صدر عن داونينج ستريت بعد محادثات الجانبين أن زيلينسكي قال إن الساعات الـ24 المقبلة ستكون برأيه مرحلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني أنه سيفعل ما بوسعه لضمان وصول المساعدات الدفاعية من بريطانيا وحلفائها إلى أوكرانيا.

وقيم جونسون "تقييما عاليا شجاعة الشعب الأوكراني" و"زعامة" زيلينسكي.

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وائل لطفي

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