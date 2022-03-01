أوكرانيا تطالب محكمة العدل الدولية بعقد جلسة استماع بأقرب وقت ممكن

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، عن تقدم بلاده بطلب إلى محكمة العدل الدولية؛ من أجل عقد جلسة استماع بأقرب وقت ممكن في القضية الأوكرانية ضد روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني: "ندعو روسيا إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في بلادنا".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأحد الماضي، عن تقديم بلاده شكوى رسمية ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية.

وقال "زيلينسكي"، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الجيش الروسي يستخدم تكتيكات متعمدة لإيذاء الشعب الأوكراني، متهمًا روسيا بارتكاب أعمال إبادة جماعية في أوكرانيا.

وكان حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، من خطورة الساعات الـ24 المقبلة، مؤكدة أنها ستكون حاسمة في القتال بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، قال "زيلينسكي"، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن القوات الروسية سيطرت، صباح أمس الإثنين، على مدينة بيرديانسك في جنوب البلاد.

وأشار الرئيس الأوكراني ، إلى مقتل 4500 جندي روسي في المعارك حتى الآن، مضيفًا أنه خلال الأيام الأربعة الماضية قتل 16 طفلًا واصيب 45 بجروح نتيجة القصف الروسي.

من جانبه، قال "جونسون"، إنه سيفعل كل ما في وسعه للمساعدة في ضمان وصول المساعدات الدفاعية من بريطانيا وحلفاء آخرين إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد الجيش الأوكراني، أن الوضع في كييف لا يزال تحت سيطرته.

وطالب "زيلينسكي"، أمس الإثنين، الاتحاد الأوروبي بضم بلاده إلى التكتل "فورًا".

وأضاف: "سنطلق سراح السجناء ممن لديهم خبرة عسكرية إذا رغبوا في الانضمام إلى القتال ضد روسيا"، مناشداً القوات الروسية بإلقاء أسلحتهم وانقاذ أرواحهم والرحيل فورًا.

وانطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، منذ دقائق معدوة، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني أمس إلى جوميل.