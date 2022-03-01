الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السطات الكندية تعلن طرد طائرتين روسيتين من مجالها الجوى

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الثلاثاء، طرد طائرتين روسيتين من مجالها الجوي، بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، إرسال أسلحة مضادة للدبابات وذخيرة مطورة لدعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.

وقال رئيس الوزراء الكندي -في مؤتمر صحفي- إن الحكومة الفيدرالية تخطط أيضًا لحظر جميع واردات النفط الخام الروسي، وهي سلعة قال إنها أثرت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والطبقة الثرية الروسية المحيطة به.

وأرسلت كندا -في السابق- مساعدات قتالية بقيمة 7.8 مليون دولار إلى أوكرانيا، لكن تم الضغط عليها بشأن ما إذا كانت الحكومة ستفعل المزيد وسط التوغل الروسي في البلاد.

وقال ترودو: "أعلنا أننا سنرسل شحنات جديدة من الإمدادات العسكرية، بما في ذلك الدروع الواقية والخوذات والأقنعة الواقية من الغازات ونظارات الرؤية الليلية"، واليوم، نعلن أننا سنزود أوكرانيا بأنظمة أسلحة مضادة للدبابات وذخيرة مطورة".

وأضاف ترودو أن القوات المسلحة الكندية ستقدم دعما جويا لنقل الإمدادات والمساعدات وللمشاركة في جهود حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخرى لدعم أوكرانيا.

ودعا مسؤولون في الحكومة الأوكرانية وأعضاء برلمانها كندا وحلفاءها إلى تسليم المزيد من الأسلحة -بما في ذلك البنادق والصواريخ المضادة للطائرات- لمنع القوات الروسية من السيطرة على المدن الرئيسية.

وبعد إدانة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنها ستسافر إلى وارسو ببولندا يوم غد الثلاثاء للتأكد من أن تسليم الأسلحة يتم بشكل جيد.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس، في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.

أوكرانيا العسكري الحكومة روسيا الغاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

أوكرانيا تطالب أمريكا بمدها بمزيد من الأسلحة لمواجهة روسيا

دويدار: «العائدون» يكشف أحداث من 2018 غير معلنة للرأى العام

القوات الروسية تبدأ الهجوم على خيرسون جنوبى أوكرانيا

السطات الكندية تعلن طرد طائرتين روسيتين من مجالها الجوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا