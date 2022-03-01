مبعوث صيني يحذر من تسييس المساعدات الإنسانية لأوكرانيا

قال تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن ما يحدث في أوكرانيا مؤلم حقا. وتدعو الصين جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس وتهدئة الوضع وتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، داعيا إلى ضمان سلامة أرواح وممتلكات جميع المدنيين، بمن فيهم الأجانب، واحتياجاتهم الإنسانية بشكل فعال.

وأكد تشانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا على أهمية منع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق.

وقال إن الصين ترحب بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن الأمم المتحدة ستضطلع بدور نشط في تنسيق المساعدة الإنسانية في أوكرانيا، قائلا "من وجهة نظرنا، يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تقديم المساعدة الإنسانية وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة رقم 46/182 وتجنب التسييس".

وقال تشانغ إن الأهم في ذلك الوقت هو العودة إلى مسار المفاوضات الدبلوماسية والتسوية السياسية في أقرب وقت ممكن وتعزيز تهدئة الوضع.

وأوضح أن الصين تؤيد إجراء حوارات ومفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، فهي الطريقة المثلى لحل هذه القضية، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز الأجواء الخارجية المواتية للحوار والتسوية السياسية وتجنب مفاقمة التوترات، مضيفا أن أي إجراء يتخذه مجلس الأمن الدولي يجب أن يساعد في القيام بدور بناء ولا يؤدي إلى مزيد من التصعيد.