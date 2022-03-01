الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مبعوث صيني يحذر من تسييس المساعدات الإنسانية لأوكرانيا

مبعوث صيني يحذر من تسييس المساعدات الإنسانية لأوكرانيا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

قال تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن ما يحدث في أوكرانيا مؤلم حقا. وتدعو الصين جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس وتهدئة الوضع وتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، داعيا إلى ضمان سلامة أرواح وممتلكات جميع المدنيين، بمن فيهم الأجانب، واحتياجاتهم الإنسانية بشكل فعال.

وأكد تشانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا على أهمية منع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق.

وقال إن الصين ترحب بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن الأمم المتحدة ستضطلع بدور نشط في تنسيق المساعدة الإنسانية في أوكرانيا، قائلا "من وجهة نظرنا، يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تقديم المساعدة الإنسانية وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة رقم 46/182 وتجنب التسييس".

وقال تشانغ إن الأهم في ذلك الوقت هو العودة إلى مسار المفاوضات الدبلوماسية والتسوية السياسية في أقرب وقت ممكن وتعزيز تهدئة الوضع.

وأوضح أن الصين تؤيد إجراء حوارات ومفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، فهي الطريقة المثلى لحل هذه القضية، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز الأجواء الخارجية المواتية للحوار والتسوية السياسية وتجنب مفاقمة التوترات، مضيفا أن أي إجراء يتخذه مجلس الأمن الدولي يجب أن يساعد في القيام بدور بناء ولا يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

 

أوكرانيا مساعد وكر مساعدات حذر المساعدات الإنسانية مبعوث صيني مساعدات الإنسانية الانس إنسانية الإنسانية صيني مبعوث

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

الخارجية الروسية: من يزودون أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة سيتحملون مسؤولية العواقب

القوات الروسية تبدأ الهجوم على خيرسون جنوبى أوكرانيا

الطاقة الذرية: القوات الروسية على مقربة من أكبر محطة نووية فى أوكرانيا

صحيفة روسية: لماذا وضع بوتين الأسلحة النووية فى حالة تأهب قصوى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا