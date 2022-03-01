الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترودو وبايدن وقادة أوروبا يناقشون هاتفيًا الهجوم الروسى على أوكرانيا

ترودو وبايدن
ترودو وبايدن

شارك رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، في اجتماع عبر الهاتف، مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وقادة المفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبولندا، ورومانيا، والمملكة المتحدة، لمناقشة الهجوم الروسي على أوكرانيا.


وأدان القادة الهجوم العسكري الروسي الواسع النطاق على وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، كما عبَّروا عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجمات روسية على مناطق مدنية في عدد من المدن الأوكرانية، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي.


وأكد القادة أن العملية الروسية تمثل تهديدا للسلام والاستقرار في أوروبا وحول العالم، وطالبوا روسيا بوقف هجومها وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية على الفور.


وأشار القادة إلى الأهمية الحاسمة للعمل الجماعي القوي لدعم الحكومة والشعب الأوكرانيين، وتأكيد ضرورة أن تدفع روسيا ثمنا باهظا لحربها في أوكرانيا، وتحقيقا لهذه الغاية، ناقش القادة العقوبات الصارمة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وآخرين في روسيا، وعزمهم على مواصلة توسيع هذه الإجراءات في حال استمرار العملية الروسية، كما أدانوا دور بيلاروسيا في تسهيل الهجوم الروسي.


وتناولت المحادثات الأزمة الإنسانية الناشئة في أوكرانيا والدول المجاورة، وأشادوا ببولندا ورومانيا ودول أخرى لدعمها الأوكرانيين الفارين من العنف، واتفقوا على تعزيز الجهود لتعزيز أمن الدول المجاورة، والحاجة إلى زيادة الدعم الإنساني.

العسكري الحكومة روسيا أوكرانيا المانيا فرنسا رئيس الوزراء هجوم الولايات المتحدة المملكة المتحدة روسي ايطالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

القوات الروسية تبدأ الهجوم على خيرسون جنوبى أوكرانيا

مسؤول روسى: طرد أمريكا لدبلوماسيين روس دليل على عدم احترامها لالتزاماتها

بوتين يوقع على إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة عقوبات الغرب

زيلينسكى يعفى «المرتزقة الأجانب» الراغبين فى القتال من تأشيرات الدخول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا