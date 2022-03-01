اليوم .. افتتاح معرض "المشروعات المعمارية" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

تستقبل قاعة مسرح مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، حفلا فنيا غنائيا، والذي يقام بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري، وذلك علي هامش معرض المشروعات المعمارية، المقام بالمركز.

في سياق متصل، يفتتح في السادسة مساء اليوم أيضا، بقاعة الأخوين وانلي، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، فعاليات معرض "المشروعات المعمارية"، والذي يقام بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري للمشروعات المعمارية، والتي لها علاقة بجهود شباب المعماريين في الدراسة والتفاعل مع حركة العمران بالإسكندرية.



ويعد مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية٬ أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية٬ بل هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه.

ويعتبر المركز ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية والفنية.

يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصا علي النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية٬ ويقوم المركز من خلال اقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة علي دراسة متيقنة.



ــ حفل فرقة قصر الغوري للموسيقي العربية ببيت السحيمي

كما يستضيف مركز الإبداع الفني في بيت السحيمي، بمقره الكائن بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، حفل فرقة قصر الغوري للموسيقي العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتقدم الفرقة مجموعة من أغاني الزمن الجميل من بينها: "عودت عيني" لكوكب الشرق أم كلثوم أداء ريهام إسماعيل، "من حبي فيك يا جاري" للمطربة سعاد مكاوي أداء سها الهواري، "يابهجة الروح" أداء المجموعة، "اسبقني يا قلبي" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أداء محمد فاوي، "همس الحب" أداء صفاء وهيب، "برضاك يا خالقي" أداء أحمد شحاتة، "أسمر يا سمارة" أداء نور جمال ، "تعيشي يا بلدي" أداء المجموعة وغيرها.

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

ويسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .