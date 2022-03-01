الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نيفين القباج: لدينا قاعدة بيانات بـ 35 مليون مواطن

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تتعامل بأكثر من منهج في مشكلات كثيرة تتعلق بالوعي وكثير من المفاهيم الخاطئة مثل الزواج المبكر وختان الإناث والحرمان من التعليم.

وقالت نيفين القباج ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "Etc" الفضائية لبرنامج "مصر الجديدة" مع الاعلامية إنجي أنور، إن الوزارة تعمل على مؤشرات التنمية الخاصة بالمواطن المصري وتتعامل مع الفقر والمستوى الصحي والتعليمي والسكني، وأيضا البطالة وموضوعات كثيرة يتم جمع بيانات عنها منذ أكثر من خمسة أعوام.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات تحتوي على 35 مليون مواطن تقوم بسرد كل هذه الأحوال ومن خلالها نستطيع التعرف على سمات الأسر والتعامل مع الفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة من حيث عدد الأطفال وعدم اكتمال التعليم وزواج القاصرات والجزء الخاص بالأمية والرعاية الصحية.

واعتبرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كل ذلك يعاني منه المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة والذى توفره الوزارة للمواطنين الأولي بالرعاية، وعلى الرغم من ذلك لم تغلق المساعدات التى تقدمها الوزارة من الدعم المقابل.

وللمعالجة لهذا الأمر، قالت الوزيرة إن هناك جزءا خاصا بالعدد والكم، وآخر خاص بالكيف وعدد السكان، موضحة أن الوزارة تعمل على أكثر من جهة الأول، خاص بالتمكين الاقتصادي سواء كان دعم ويشترط فيه أن يكون إلحاق الاطفال بالتعليم والرعاية الطبية، والشرط الأخر هو الجزء الخاص بالصحة الانجابية للمرأة وعدم تزويج القاصرات لكي تحصل الأسرة على الدعم.

وأكملت وزيرة التضامن الاجتماعي أن من يتوافر لديه هذه الشروط يستحق الدعم ويحصل على نقط ايجابية أخري للأسر، كما أن الدعم النقدي يقتصرعلى طفلين فقط.

وأضافت أن الوزارة هدفها فتح مشروعات متناهية الصغر تصل مداها إلى 120 ألف أسرة في العام الواحد، ونعمل على التوسع في الحضانات لكي نساعد المرأة العاملة على الحاق ابنائها في الحضانة ويتيح لها العمل والانتاج في بعض المشروعات التى توفرها الوزارة لها في المنزل.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على محور أخر وهو "الوعي" ولدينا برنامج يعمل فيه عدد كبير من الرائدات يقومون بزيارة المنازل وعقد لقاءات مجتمعية مع الأسر ويقدمون 12 رسالة على رأسها عدم زواج القاصرات، وختان الإناث، والرعاية الصحية للمرأة والطفل والتربية الايجابية للأطفال ومحو الأمية وتعزيز فرص المرأة في سوق العمل، مضيفة أن الوزارة تتعاون مع الجمعيات الأهلية وتعمل على فتح عدد 2 عيادة معتمدة من وزارة الصحة تكون في الأماكن المزدحمة للرد على تساؤلات "المرأة" من حيث أدوات تنظيم الأسرة والرعاية والصحة الانجابية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

أمن مصر قدم تعليم على مجتمع عدد السكان وزارة الصحة لوز مصري اجتماع مستوى مؤشر اطفال مليون حرمان منة صحي منزل مؤشرات وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة تكافل وكرامة مصر الجديدة الفضاء وزارة الصحة والسكان

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