أبرز ظواهر شهر مارس الفلكية

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر مارس الحالي ومن أبرزها بدء فصل الربيع، وظهور (القمر الدودي)، وحدوث ٦ اقترانات للكواكب.

وقال تادرس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إن أولى تلك الظواهر تبدأ غدا، حيث يترائى الهلال الأخير للقمر فجرا قبل شروق الشمس بعدة دقائق، ويرافقه كل من كوكبي عطارد وزحل بالقرب من الأفق الشرقي ويعلوهما الكوكبان اللامعان الزهرة والمريخ في منظر بديع فجرا.

وأضاف انه بعد غد سيكون القمر الجديد (محاق مارس) في السماء، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم، حيث يكون وجه القمر المضيء ناحية الشمس ووجه المظلم ناحية الأرض، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم، موضحا أنه أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

وتابع أنه في هذا اليوم يترائى النجم سُهيل أو كانوبس ألمع النجوم بعد الشعرى اليمانية بالقرب من الأفق الجنوبي عند دخول الليل وحتى غروبه في التاسعة مساء تقريبا.

وأشار إلى اقتران كوكبي عطارد وزحل في الفترة من ٢ وحتى ٤ مارس حيث يكون الكوكبان (عطارد وزحل) متقاربان في السماء، فيما سيحدث اقتران (القمر مع النجم بولوكس) يوم ١٣ مارس حيث نراهما متجاورين في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما صباح اليوم التالي.

ولفت إلى اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان، يوم ١٤ مارس حيث نراهما متجاورين في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما صباح اليوم التالي، علما بان رؤية هذا المشهد يحتاج الى استعمال نظارة معظمة او تلسكوب صغير حيث ان الحشد النجمي خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة.

وأوضح أنه يوم 16 مارس سيترائى كوكب الزهرة قريبا من كوكب المريخ فجرا طوال شهر مارس إلا ان اقترانهما (اقصر مسافة بينهما) يكون في ذلك اليوم منذ شروقهما في الرابعة إلا عشرة دقائق فجرا وحتى اختفائهما من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وقال إن (بدر مارس) سيضىء السماء يوم ١٨ مارس حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.6 %، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم ( قمر الدودي) حيث تعود ديدان الأرض للظهور في مجددا في مثل هذا الوقت من العام.

وأضاف أنه في 20 مارس سيحدث الاعتدال الربيعي، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوى كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبا.

وتابع أنه في نفس اليوم 20 مارس - سيبلغ كوكب الزهرة أقصى استطالة له من الشمس في هذا اليوم بنحو 46.6 درجة، وهو يترائى في السماء الشرقية ككوكب الصبح قبل شروق الشمس حيث يشرق في الرابعة إلا الثلث فجرا تقريبا، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب الزهرة فجرا وحتى اختفائه في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وأشار إلى اقتران هلال القمر مع الكواكب الثلاثة (الزهرة والمريخ وزحل) في مشهد رائع فجر يوم ٢٨ مارس الى ان يختفوا جميعا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

ولفت إلى أنه في يوم 29 مارس سيقترن كوكب الزهرة مع كوكب زحل في ذلك اليوم منذ شروقهما في الساعة الرابعة إلا الربع تقريبا وحتى اختفائهما في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.