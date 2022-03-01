إصابة طفل بحالة تسمم بعد تناوله قرص من حبوب الغلة السامة فى الشرقية

أصيب طفل بمركز ديرب نجم بحالة تسمم، بعد تناوله قرص من حبوب حفظ الغلال السامة، و تم تحرير المحضر اللازم، و نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا باستقبال مستشفى ديرب نجم المركزى ل “ م.ال.ع”، يبلغ من العمر 15 عام، مقيم بقرية الصوينى، دائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مصابا بحالة تسمم، إثر تناوله حبوب حفظ الغلال السامة، وقد تم نقله لمستشفى ديرب نجم المركزى بمعرفة أهله وتم تحرير المحضر اللازم، و جارى العرض على النيابة العامة.