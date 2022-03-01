محافظ المنيا يستقبل وفد الإدارة المحلية بالنواب

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال زيارته الميدانية للمحافظة، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظات (المنيا -بني سويف - أسيوط).

وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب في زيارته للمنيا

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، واللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب من مراكز المحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب في زيارته للمنيا

استهل الوفد جولته بتفقد، مشروع إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية دير جبل الطير، والذي يتم على مرحلتين بإجمالي تكلفة 120 مليون جنيه، وتشمل المرحلة الأولى شبكات الرفع والانحدار بالقرية، والمرحلة الثانية تشمل إنشاء محطة معالجة للمياه، وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 7500 متر مكعب يوميا، الى جانب تفقد مشروع أعمال التطوير الشاملة لمسار العائلة المقدسة، في منطقة "دير جبل الطير" بسما لوط.

وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب في زيارته للمنيا

واصطحب المحافظ الوفد في جولة تفقدية، لمحور سمالوط على نهر النيل، والذي تم افتتاحه رئاسيا، بطول 24 كم / عرض 21م، يشتمل على 47 عملاً صناعيًا منها 30 كوبري لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، بتكلفة مليارو875 مليون جنية.

وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب في زيارته للمنيا

كما تابع المحافظ والوفد سير العمل بمستشفى سمالوط التخصصي خلال زيارة مفاجئة لم يجري الترتيب لها وشملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، حيث أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بما رآه من منظومة العمل داخل مستشفى سما لوط التخصصي، في زيارته لها والتي لم يكن هناك ترتيب مسبق لها، موجهاً الشكر للرجل الذي خلق هذه الحالة من الجدية والإنسانية، وهو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل الجهاز التنفيذي، كما أعرب السجيني عن سعادته بتلك الزيارة للمنيا، وموجهاً الشكر للسيد المحافظ، لما يقوم به من أعمال باعثة للأمل، تستحق أن نظهرها، مشيراً الى أنه سيعود يوم الأربعاء القادم في زيارة جديدة للمحافظة.

وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب في زيارته للمنيا

وشملت جولة المحافظ والوفد تفقد أعمال إنشاء موقف لسيارات الأجرة بمركز سما لوط، والمخصص له قطعة أرض على مساحة أكثر من 4 آلاف متر بطريق مصر أسوان الزراعي، وستضم سيارات (القاهرة- المنيا- قرى الغروب)، كما شملت الجولة تفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بمدينة المنيا والذي جرى تطويره مؤخرا ليصبح متنفسا لأهالي المنيا.

وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب في زيارته للمنيا

من جانبه ،وجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يتحقق على أرض المحافظة من مشروعات قومية عملاقة، والتي نقلت المحافظة نقلة حضارية متكاملة، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي من شأنها توفير حياة حقيقية للمواطنين، مؤكداً حرصه الدائم على لقاء السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من خلال الاجتماعات الدورية، بحضور جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، للوقوف على كافة المعوقات والتحديات وسرعة حلها بشكل فوري، كما أشاد المحافظ، بالتواجد الميداني من قبل النواب في المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيراً إلى أن هناك تواصل مباشر مع المواطنين من خلال الزيارات الميدانية لتحديد أولويات العمل، ومؤكداً ان الأولوية القصوى هي حل المشكلات التي تواجه المواطنين.

وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب في زيارته للمنيا

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق، وكيلي اللجنة، وعمرو درويش أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب، "محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبي السيد، أعضاء اللجنة"، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات، كما يرافق الوفد البرلماني في الزيارة اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.

وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب في زيارته للمنيا

وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب في زيارته للمنيا

وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب في زيارته للمنيا

وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب في زيارته للمنيا

وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب في زيارته للمنيا

وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب في زيارته للمنيا

المنيا

وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب في زيارته للمنيا

وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب في زيارته للمنيا

وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب في زيارته للمنيا

المنيا