الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المؤبد لـ3 متهمين باستعراض القوة وترهيب المواطنين فى الإسكندرية

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من “إ.س.م”، و"ع.ي.ع"، و"س.ح.أ"، بالسجن المؤبد، كما عاقبت كل من “ح.ح.ط”، و"ي.ص.د"، بالسجن لمدة 15 سنة، بعد اتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد المواطنين وسرقتهم تحت تهديد السلاح.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عماد العيسوى، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار محمد سليمان، وسكرتير الجنايات محمود مصطفي.

ترجع احداث القضية رقم 14462 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان يفيد بقيام المجني عليهم يفيد تقديم المجني عليهم بلاغات ضد المتهمين، لاستعراضهم القوة بالاسلحة البيضاء والشروع في سرقتهم بدائرة القسم. 

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان قيام كل من "ح.ح.ط" 17 سنة، ميكانيكي، و"إ.س.م"29 سنة، صاحب مغسلة، و" ي.ص.د" 16 سنة، طالب، و "ع.ي.ع" 21 سنة، سائق، و" س.ح.أ" 30 سنة، عامل بلاستيك، باستعراضهم القوة والعنف في شوراع دائرة القسم ضد المجني عليهم "ع.م.ع" و"م.ي.ال" و" أ.ع.م" و" ع.م.ع" و" أ. م. ف" و" إ.ا.م" وقاطني منطقة المعمورة البلد، وذلك لترويعهم والقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم بأن قاموا وبحوزتهم الأسلحة البيضاء في استيقاف المجني عليه الأول أثناء سيرة بالسيارة خاصته لسرقته وأتلفوا سيارته والمجني عليهم الثاني والثالث عقب استقلالهم سيارة اتلفوا السيارة واستولوا على الهواتف المحمولة خاصتهم، والمجني عليه الرابع عامل دليفري عقب مرروه استوقفه المتهمون مشهرين الأسلحة البيضاء في وجهه، واستولوا على حقيبته والمجني عليه الخامس عند مروره فؤجئ بالمتهمين يتلفون سيارته والتعدي عليه لسرقه السيارة والمجني عليه السادس محامي، بمحاولة سرقته والمجني عليه السابع طالب فؤجي بالمتهمين، واقفين أمامه بالطريق العام أثناء قيادته الدراجة البخارية خاصته، واستولوا عليها وعلي المنقولات بحوزته تحت تهديد الأسلحة.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض علي المتهمين، وبعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية.

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وائل لطفي

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