مصرع شخص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، اليوم، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز منفلوط في أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ووجود وفيات ونصابين.

وعلى الفور انتقلت على الفور فرق الإسعاف والحماية المدنية والإطفاء والإنقاذ السريع وقوة من مركز شرطة منفلوط، تبين من الفحص والمعاينة الأولية انقلاب سيارة رقم "5847 ن ي د" وأسفر الحادث عن مصرع "ص.ف" 65 سنة، وإصابة "م.ف"، 67 سنة، و"س.ا." 37 سنة.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.