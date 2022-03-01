إعادة زراعة الأراضى الزراعية بعد إزالة التعديات عليها بالفيوم

أجرى الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، جولة مرورية على الأراضي الزراعية بمركز الفيوم، وخلال مروره بزمام جمعية دار رماد بحوض السبخة بجوار الشرطة العسكرية، وجد قطعة أرض زراعية على مساحه ٧ قيراط مبورة معدة للبناء، فوجه على الفور جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بحرث الأرض وإعادة زراعتها مرة أخرى بعد إزالة التعديات ورفع الأنقاض، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء.

وأشار إلى أن هناك تعليمات واضحة من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بضرورة المتابعة والتشديد على جهاز حماية الأراضي للتصدي للبناء على الأراضي الزراعية وإزالة التعديات في المهد وأي أعمال تشوين أو تبوير، وإعادة الأرض الزراعية إلى طبيعتها مرة أخرى مع إحالة المخالفين إلى النيابة وتحرير المخالفات بالرقم القومي؛ لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، بقيادة المهندس بركة قطب مدير الإدارة، برفع أنقاض التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وإعادة زراعتها مرة أخرى، حيث تم زراعة مساحة 6 قراريط بحوض الملقة زمام ناحية دسيا باسم المخالف ياسر أحمد محمود.