الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكافأة خاصة من «الكابيتانو» لفريق أبوتشت حال صعوده لـ«الممتاز ب»

حسام غالي
حسام غالي

وجّه اللاعب حسام غالي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رسالة تحفيزية للاعبي مركز شباب أبوتشت شمالي محافظة قنا، خلال لقائه معهم، مطالبا إياهم بضرورة التألق للصعود للممتاز ب.

وقال نجم النادي الأهلي السابق خلال حديثه: "إنكم تلعبوا في درجة رابعة وتصعدوا على طول للدرجة الثالثة وتتصدروا المجموعة وتنافسوا للصعود للممتاز ب إنجاز لابد أن تحافظوا عليه، وفي حالة الصعود هناك مكافاة خاصة مني لكم".

جاء ذلك بعد شكاوى اللاعبين، للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأن مركز الشباب لم يتلق دعم، رغم أنه صعد من دوري الرابعة لدوري الدرجة الثالثة في أول مشاركة له، كما أنه يتصدر مجموعته في دوري الدرجة الثالثة، وينافس على الصعود للممتاز ب.

وفي ذات السياق، وجه محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رسائل تحفيزية للاعبين، قائلا: "انتم رجالة ومحترمين، انكم توصلوا للتألق بالرغم من نقص الإمكانيات ده إنجاز لازم تحافظوا عليه ولازم ندعمكم".

وكانت قد زارت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بعض مراكز الشباب في محافظة قنا، في يومها الثاني للزيارة والتي بدأ أمس، لتفقد المنشآت الرياضية ومراكز الشباب.

وفي يومها الثاني، زارت اللجنة،  مراكز الشباب بمدينة قنا ، ومركز شباب هو بنجع حمادي، والقارة في أبوتشت، وحاصر الأهالي ولاعبين قنا، اللاعب حسام غالي،  وكيل اللجنة،  لالتقاط الصور التذكارية،  وطالبوا أعضاء اللجنة بالاهتمام بالصعيد وبالمواهب المدفونة التي ستخدم مستوى الكرة في مصر.


وتفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، في ثاني أيام زيارتها لمحافظة قنا، مركزي شباب الجبلاوي، والمدينة العمالية، للاستماع لمطالب الشباب والعمل على حلها.

طالب شباب الشباب والرياضة دعم محافظة قنا مكان محافظ

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وائل لطفي

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