محافظ المنوفية ووزيرة الثقافة يفتتحان قصر ثقافة شبين الكوم

افتتح مساء اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قصر ثقافة شبين الكوم بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده، وفق أحدث النظم الحديثة بتكلفة 56 مليون جنيه.

وذلك بحضور نائب محافظ المنوفية محمد موسي، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.



حيث أزاحا محافظ المنوفية ووزيرة الثقافة الستار عن اللوحة التذكارية لقصر ثقافة شبين الكوم، وقاما بجولة تفقدية داخل المبنى المقام على مساحة 3050 م2 تقريبا، حيث تفقدا معرض الكتاب الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب.

مستوى التنظيم بالمعرض والكتب المعروضة

وأشاد المحافظ بمستوى التنظيم بالمعرض والكتب المعروضة والتي تُعد إضافة قوية وعلمية وثقافية لأبناء المحافظة، كما تفقدا معرض الفنون التشكيلية والذي يضم أعمالاً وروسومات فنية، مؤكدا أن مثل هذه المعارض الفنية تُفرز العديد من الموهوبين ليعبروا عن أنفسهم من خلال أعمال فنية متنوعة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن مبنى قصر ثقافة شبين الكوم يتكون من 3 طوابق يضم قاعة مسرح على مساحة 1200 م2 بعدد 485 كرسي، وقاعة سينما علي مساحة 800 م2 بعدد 285 كرسي والتي تم إنشائهم وتجهيزهم بأحداث المعدات والأجهزة الفنية الحديثة والمطورة، كما يحتوي الدور الأرضي على قاعة معارض وقاعة ندوات وغرفة الخدمات، ويضم الدور الأول علوي قاعة كبار الزوار والمكتبة العامة ونادي المرأة ومكتبة الطفل ومرسم الطفل، ويحتوي الدور الثاني العلوي مرسم الفنون التشكيلية ونادي الحرف ونادي العلوم التكنولوجيا ونادي الهويات ومكاتب إدارية.

معرض الحرف التراثية



فيما تفقدا المحافظ والوزيرة معرض الحرف التراثية، والذي يضم منتجات الأسر المنتجة متمثلة في صناعة المنسوجات والجلود والخزف والحُلي والصدف والأكسسورات والنقش، وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس صورة وعراقة محافظة المنوفية، وأشاد المحافظ بجودة المنتجات المعروضة والتي شهدت تنوعاً في المنتجات وروعة في التصميم، مشيرًا أن المنوفية برعت في مجال الصناعات الحرفية والتراثية منذ سنوات طويلة وهي تعد من أهم المهن التى تتوارثها الأجيال.

كما افتتح المحافظ والوزيرة الجناح المتحفي لعدد من مشاهير وفنانين محافظة المنوفية والذي قام بإعداده المركز القومي للسينما، حيث تم عرض فيديو تسجيلي عن مراحل أعمال تطوير ورفع كفاءة مبني قصر الثقافة ونبذة مختصرة عن محافظة المنوفية وتاريخها العريق، كما تضمن الفيديو عرض لأهم رموز المحافظة من المشاهير والفنانين والأدباء، وتم تفقد المكتبة العامة والتي 7000 كتاب ومكتبة الطفل ومبني السينما التجاري، وأبدى المحافظ إعجابه بحجم الأعمال ومستوى التجهيزات.