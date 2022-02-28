نتيجة انتخابات نقابة المهندسين على مقاعد مجالس الشعب

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 نتائج المرحلة الأولى التي جرت الجمعة الماضية على مستوى أعضاء مجالس الشعب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للدكتور هاني محمود رئيس اللجنة ووزير الاتصالات الأسبق، والمستشار محمد عبد الكريم نيابة عن المستشار عزت أبو زيد سلام، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء اللجنة المشرفة.

وجاءت النتيجة كالتالي:

شعبة الكهرباء

المهندس مجدي خالد

المهندس إبراهيم المهدي

المهندس مبروك عبدالله

المهندس مروة حمدي

المهندس محمد ماهر

المهندس حامد محمد عبد الله

المهندس محمود مجدي المصري

المهندس محمد عمر عبد الرحيم



شعبة ميكانيكا

المهندس المعتز بالله بركات

المهندس أحمد محمد فرج

المهندس عمر أحمد العجمي

المهندس كريم محمد

المهندس أسامة حسن السيد

المهندس محمود هشام العربي

المهندس محمد رضا بسيوني

المهندس عمرو محمد حمزة

شعبة مدني

علاء عوض أحمد

ناصر عبد الجواد رضوان

أحمد محمد فودة حشيش

المهندس على جمال الدين

المهندس ناصر مختار

المهندس محمد الواضح أبو جبل

المهندس أحمد محمد محمود عاشور

المهندس فادي أسعد حسن

شعبة عمارة

أحمد الوليد

محمد عبد اللطيف

إيمان راغب

نهي محمد عز الدين

ياسر محمد صلاح

محمود السيد العربي

محمد فريد

شعبة الغزل والنسيج

علاء ريحان

حماد عبد الله حماد

السيد محمد أحمد مصطفى

شيماء نبيل سيد

أسماء عصمت

شعبة كيميائية ونووية

ريهام عادل محمد

حسام الدين عطفة

علاء محمود أنور

رضوى مراد

أحمد سعداوي

نشوى عزت



شعبة تعدين

ريحاب معتصم

محمد فوزي محجوب

محمد صلاح السيد يوسف

الهام حمادة

رائد محمد

محمد صلاح بيومي.



فيما جاءت نتيجة انتخابات رؤساء النقابات الفرعية:

القاهرة:

الحاضرين 4060

اعادة بين هشام ابو سنة 1141 وحسام الدين حسن عفيفي 1154

الجيزة:

الحضور 1796

الاعادة بين ابراهيم سراج الدين 410 صوت ومحمد الفحام 808 صوت.

القليوبية

الحضور 2291

فاز برئاسة النقابة مصطفى محمود مجاهد 1352 صوت

الاسكندرية

الحضور 3830

العادة بين هشام سعودس 1694 وسمر محمود سامي 967

مطروح

فاز بمنصب النقيب خالد عبد الله 8

الحضور 395

البحيرة

حمدي عبد السلام الخولي 1432 صوت



الشرقية:

فاز تامر سامي جعفر 1220 صوت

الغربية

العادة بين تامر الكرامي 734 صوت والمهندسة اماني هاشم 116 صوت

الحضور 2958

المنوفية:

اعادة بين شبل ضحا 836 صوت واشرف عبد المنعم 797 صوت



الاسماعيلية:

فوز المهندس احمد المصري بالتزكية ولم تجرى الانتخابات على منصب رئيس النقابة الفرعية بعد تنازل المرشح الوحيد المنافس فتم اعتماد فوزه بالتزكية.

الدقهلية:

فوز ابراهيم حسان 1319 صوت

كفر الشيخ:

فازت المهندسة بثينة الحسيني 1118 .

الحضور 2013.

دمياط:

اعادة بين شريف احيد كامل الدسوقي 715 صوت وعوض محمد عوض 539 صوت.

الحضور 1935.

بورسعيد

فوز احمد على سيد داوزد 789 صوت.

الحضور: 1306.

السويس

فوز حافظ محمد عوض 929 .

الحضور: 1610.

شمال سيناء:

فاز امين الدين جودة 392 صوت.

الحضور: 759 صوت.

الفيوم:

اعادة بين هشام والي مؤمن 854 وجمال سيد عبد الواحد 694 صوت.

الحضور: 1866

بني سويف:

فوز محمد ثروت زايد 860 صوت.

الحضور: 1584.

المنيا:

فوز احمد البدوي سيد عبد المنعم 712.

الحضور: 1416.

أسيوط:

اعادة بين الهيثم عبد الحميد 608 واسامة انور حسين 691 صوت.

الحضور: 2248.

الوادي الجديد:

اعادة بين ياسر همر بخيت 308 صوت ومجدي حسن علي محمد 190 صوت.

الحضور: 713.



سوهاج:

اعادة بين حسام الدين سعد سالم 723 وايمن محمد حسن 364 .

الحضور: 1749.

قنا:

اعادة بين محمود ابو زيد 613 وعبد الفتاح هاشم 577.

الحضور: 1777.

الاقصر:

اعادة بين محمد علي محفوظ 420 اسعد محمد 362 صوت

الحضور: 1062.

اسوان:

اعادة بين محمد عباس سلطان 494 صوت واسامة فهمي محمد 466 صوت.

الحضور: 1321.

ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين يوم الجمعة المقبل 4 مارس المقبل لاختيار نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا، كما يتم الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية الذين بينهم اعادة بنفس اليوم، أما المرحلة الثالثة والأخيرة تتم يوم الجمعة 11 مارس ومخصصة للإعادة على منصب النقيب العام.