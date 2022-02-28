ارتفاع العملات الرقمية فى بداية أسبوع التداول الجديد

سجلت العملات الرقمية المشفرة ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين في بداية أسبوع التداول الجديد، في ظل التوقعات الإيجابية بشأن الأسهم الأمريكية، في الوقت الذي يتوقع فيه بعض المحللين تراجع قوة العلاقة الحالية بين العملات الرقمية وسوق الأسهم.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملات الرقمية حققت مكاسب اليوم، حيث ارتفعت عملتا بتكوين وإيثر بعد أسبوع من الأداء المتباين.



وارتفع سعر البتكوين العملة الرقمية الأشهر والأوسع انتشارا في العالم بنسبة 9% لتتجاوز حاجز الـ 40 ألف دولار للوحدة الواحدة، في حين ارتفعت العملة إيثر بنسبة 8% تقريبا.

كما ارتفعت العملات الأقل انتشارا مثل ألتكوينز وميميكوينز و إس.أو.إل ولونا ودوجكوين.



وارتفعت العلاقة الطردية بين بتكوين ومؤشر الأسهم الأمريكية الأوسع نطاقا "إس أند بي" خلال 60 يوما، في أعقاب تفجر الأزمة الأوكرانية، لتصل العلاقة إلى مستوى 6ر0 نقطة.

ويشير مستوى نقطة واحدة إلى حدوث تناغم تام بين حركة العملة الرقمية وحركة مؤشر الأسهم، في حين يشير مستوى سالب نقطة واحدة إلى تحرك العملة في اتجاه معاكس تماما لحركة المؤشر.

وفي الشهر الماضي، قفزت العملة المشفرة بتكوين إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع، مواصلة الصعود للجلسة الثانية على التوالي.

وأرجع محللون ذلك جزئيا إلى عوامل فنية مثل تسوية بعض المراكز المدينة التي كانت دفعتها إلى اتجاه نزولي استمر ثلاثة أشهر.

وسجلت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، 44 ألفا و347.65 دولار وهو أعلى مستوى منذ منتصف يناير.

و منذ هوت إلى أضعف مستوى في ستة أشهر في 24 يناير، سجلت بتكوين مكاسب بحوالي 35 في المئة.

ولامست الإيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 3170 دولارا.