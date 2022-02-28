طلاب يوثقون مشروعات «الريف» باللغات الأجنبية: «نخبر العالم بالإنجازات»

اهتمام عالمى واسع تلقته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير البنية التحتية فى القرى الأكثر فقرًا، وتوفير الخدمات التى تتيح لأهلها حياة لائقة، خاصة بعد النتائج المذهلة التى حققتها على أرض الواقع، وأسهمت من خلالها فى تغيير وجه الريف.

لذا كان من الضرورى وجود مترجمين يتولون مهمة توثيق حجم الإنجاز الذى تحقق من خلال "حياة كريمة"، وهو ما انتبهت إليه كلية الألسن فى جامعة سوهاج، التى نظمت جولات ميدانية لـ٤٠ من طلابها فى مركزى جرجا والبلينا، لنقل تفاصيل مشروعات المبادرة بـ١٢ لغة أوروبية وشرقية.

"الدستور" تواصلت مع عدد من هؤلاء المترجمين، لمعرفة كواليس مشاركتهم فى إعداد هذه الترجمات، والهدف من ورائها، إلى جانب شعورهم جراء المشاركة فى هذه المهمة الوطنية الممثلة فى توثيق الإنجازات الضخمة لمبادرة "حياة كريمة" أمام العالم.

محمد السيد: نقدم معلومات تفصيلية عن كل موقع نزوره

قال محمد السيد، طالب فى الفرقة الأولى بكلية الألسن جامعة سوهاج قسم اللغة الإنجليزية، إنه ترجم التفاصيل الخاصة بكل مشروعات مبادرة "حياة كريمة" التى زارها فى مركز البلينا، مثل وحدات طب الأسرة، والطب البيطرى، والإسعاف، والمجمعات الحكومية الخدمية، والمجمعات الزراعية، وغيرها الكثير.

وأضاف "السيد" أنه بدأ الترجمة مع ٣ من زملائه فى القسم، كل منهم أعد ترجمة خاصة به، وبعد الانتهاء من ترجمة كل مشروع، تتم مقارنة الترجمات فيما بينها، ثم مراجعتها مع أساتذة القسم، مشيدًا بسعة صدرهم ومنح الطلاب إرشادات وتوجيهات تعزز من دقة وصحة الترجمات التى قدموها.

وأشار إلى أن عملية الترجمة تتضمن معلومات تفصيلية عن المشروعات التى زاروها، مثل مساحة كل مشروع، والهدف منه، ومدى استفادة أهل القرية، مع الاستعانة بالمعلومات التى حصلوا عليها من مشرفى المشروعات أثناء الزيارة، لافتًا إلى انتهائه من ترجمة ٤٠٪ من المشروعات.

وأعرب عن سعادته البالغة بمساهمته فى ترجمة مشروعات قومية عملاقة تتبناها الدولة، من أجل توصيل رسالة لكل الشعوب غير الناطقة باللغة العربية، مفادها أن مصر تخطو خطوات عظيمة فى مسيرة التقدم.

واختتم حديثه قائلًا: 'أشعر بالفخر لمساهمتى فى ترجمة تفاصيل مشروعات المبادرة التى أحدثت نقلة نوعية وطفرة فى الريف المصرى، وأوجه شكرى للرئيس عبدالفتاح السيسى على إطلاقه تلك المبادرة، وحرصه على مشاركة الشباب فى توثيق جهود هذا الإنجاز الضخم".

منار بكر: عرض بالإسبانية عن "البلينا"

كشفت منار بكر، طالبة فى الفرقة الأولى بكلية الألسن جامعة سوهاج قسم اللغة الإسبانية، عن انتهائها من ترجمة تفاصيل ٩٠٪ من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى قرى: برديس وبنى حميل وأبيدوس التابعة لمركز البلينا، بمساعدة أستاذ اللغة الإسبانية فى الكلية، مشيدة بدوره فى تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لها فى الترجمة، وسعة صدره وتقبله كثرة تساؤلاتها حول الترجمة الدقيقة.

وقالت إن مجمع الخدمات الحكومية كان أكثر المشروعات التى استغرقت فيه فترة طويلة من الترجمة، لكونه يضم ٣ مكاتب للتموين والتضامن والبريد، إلى جانب وحدة محلية، وشهر عقارى، وهو ما احتاج إلى ترجمة دقيقة حول أهمية كل منها فى توفير الوقت والجهد وتقديم الخدمات بصورة لائقة للمواطنين.

وأضافت: "كنت سعيدة جدًا بترجمتى لتلك المشروعات، وأشعر بالفخر والشرف جراء ذلك، خاصة أن تلك المشروعات تسهم بقوة فى تغيير واقع الريف المصرى، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين".

بسمة كامل: منبهرة بالتطوير فى البنية التحتية

أعربت بسمة كامل، الطالبة بالفرقة الرابعة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة سوهاج، عن شعورها بالفخر حين شاهدت مشروعات مبادرة "حياة كريمة" أثناء الزيارة التى قامت بها مع زملائها فى الكلية للتعرف على المشروعات التنموية للمبادرة.

وقالت إنها عبّرت بقلمها بعد ذلك عن كل ما شاهدته أثناء المشاركة فى الجولة التعريفية بمشروعات المبادرة، من تطوير واهتمام بالبنية التحتية فى القرى، وترجمت الأوراق الخاصة بثلثى المشروعات فى مركز البلينا، خاصة ما يتعلق بالوحدات الصحية والزراعية.

وأضافت: «اعتمدت فى ترجمتى على ما رأيته من مشروعات على أرض الواقع، وسلطت الضوء على أهميتها لخدمة أهالى الريف المصرى، ونسب التنفيذ التى وصل إليها كل مشروع، فضلًا عن المعلومات التى حصلت عليها من مشرفى المشروعات والعاملين بها».

وواصلت: "حرصت عند الترجمة على اختيار الكلمات والمصطلحات البسيطة، بمساعدة أساتذة القسم بالكلية، الذين يحرصون على تشجيعنا، واستغرقت تلك الترجمة فترة لا تزيد على أسبوعين".

وتابعت: "بعد زيارتى مشروعات حياة كريمة أدركت جهود الدولة لتحقيق الازدهار والتنمية على كل الأصعدة، واهتمامها بتطوير الريف المصرى، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، لذا رغبت فى تعريف الناطقين باللغة الإنجليزية بإنجازات هذه المبادرة، عبر ترجمتى لأهداف تلك المشروعات".

محمود حسين: رصدت الاهتمام بالوحدات الصحية والبيطرية

عبر محمود حسين، الطالب بالفرقة الرابعة بقسم اللغة الفرنسية بألسن سوهاج، عن سعادته بمشاركته فى رصد وتوثيق مشروعات "حياة كريمة" بمحافظته باللغة الفرنسية.

وقال: "كنت فى غاية السعادة، لأنى لم أكن أتخيل أنى سأسهم فى توثيق جزء من هذه المبادرة المهمة، فى أول ترجماتى، خاصة بعدما زرت المشروعات وتعرفت إلى تفاصيلها على أرض الواقع".

وأضاف: "خصصت جزءًا كبيرًا من ترجمتى عن مشروع مجمع الخدمات الزراعية، ولفت إلى أهميته فى تسهيل حياة الفلاح المصرى، وما يعبر عنه المشروع من إحساس بمعاناة الفلاحين، كما بينت كبر مساحته، وما يتوافر به من خدمات يحتاج إليها المواطن، وكذلك أشرت إلى سرعة إنجاز المبنى، ومدى الإتقان الظاهر فى تنفيذه".

واستكمل: "تطرقت أيضًا فى ترجمتى إلى مدى اهتمام المبادرة بالوحدات الصحية والبيطرية فى القرى، ورصدت دورها فى الحفاظ على الصحة العامة، ورعاية المواطنين والقضاء على معاناتهم فى الانتقال من القرية إلى المدينة بحثًا عن رعاية صحية، وأوضحت مدى فرحة الأهالى بتوافر تلك الخدمات بالقرب من مقار سكنهم".

وواصل: "أشرت، كذلك فى ترجمتى، إلى مدى تكاتف عمال المشروعات والمشرفين عليها من أجل تسليم المشروع فى موعده المحدد وبأعلى كفاءة فى التنفيذ، لأرسل بذلك رسالة إلى كل شعوب العالم توضح مدى تعاون المصريين وحرصهم على النهوض والارتقاء بدولتهم".

ووجه "محمود" الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكل القائمين على تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، ولأساتذته فى الجامعة، الذين رشحوه لخوض تلك التجربة، مطالبًا بتعميمها على كل الجامعات ليدرك زملاؤه حقيقة ما يجرى تنفيذه على أرض الواقع.