افتتاح معرض المسابقة العالمية للعلوم والهندسة ببنى سويف

افتتح الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف اليوم، المعرض المحلي للمسابقة العالمية للعلوم والهندسة ISEF"، والذى نظمته مديرية التربية والتعليم، بقاعة الياسمين بمدينة بنى سويف.

جاء ذلك بحضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد علي فرغلي عميد كلية الدراسات العليا والعلوم المتقدمة، والدكتور على قرني سليم عميد كلية علوم الأرض، والدكتور محمد سيد فايز عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام، الدكتور ربيع محمد مدير عام الشئون التنفيذية المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، ماجد أبوسيف مدير المركز التكنولوجي بالمديرية.

وتفقد نائب المحافظ نماذج المشروعات المشاركة فى المعرض المقدمة من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية فى المجالات العلمية والبحثية المتنوعة، واستمع لشرح موجز من أصحابها عن فكرة كل مشروع وطريقة التصميم وكيفية عملها، ومدى إمكانية تنفيذ هذه المشروعات والأفكار على أرض الواقع.

وأوضح "عبد التواب"، أن المعرض ضم 137 مشروعًا ابتكاريًا في مجال البحث العلمي، والتي تم تصعيدها في المعرض التمهيدي الذي تم عقده خلال الفترة الماضية، من خلال لجنة تحكيم مكونة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية مع توجيه العلوم، وتم تصفيتهم إلى 67 مشروعًا على مستوى إدارات التعليم، لافتًا إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب لزيارة معامل كليات الهندسة والعلوم والحاسبات، لمتابعة مشروعاتهم، بالتنسيق مع إدارات الكليات.

وأضاف، أنه سيتم اليوم التحكيم في المعرض النهائي والتي سبقها العديد من المعارض التمهيدية بالادارات التعليمية المختلفة ومدرسة العلوم للمتفوقين، لاختيار 15 مشروعاً لتمثيل المحافظة في المعرض المقرر إقامته على مستوى الجمهورية، في مجالات: الطاقة الكيميائية والفيزيائية والعلوم الطبية والهندسة البيئية والبرمجة وعلوم البيئة والأرض والطاقة.