الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

27 أبريل.. النطق بالحكم في «مذبحة المرج»

محكمة
محكمة

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسة 27 أبريل المقبل، للنطق بالحكم على ربة منزل وزوجها وزوجته الثانية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة المرج"، بعد إحالتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لما نسب إليهم من تهم قتل 3 أطفال على يد والدتهم بتحريض من قبل زوجها وزوجته الثانية.

قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 19883 لسنه 2019 جنايات المرج، كشف عن قيام المتهمين، "إ ز." 32 سنة عاملة وأ ع." 33 سنة عاطل، و"ه م." 50 سنة ربة منزل، بقتل الأطفال "مالك وجني ا". والطفل حديث الولادة، أبناء المتهمين الأولى والثاني عمدا مع سبق الإصرار، بأن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء "بلاستيكي" مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودى بحياتهم.

وتبين من التحقيقات أن المتهم دائم التعدي على كلتا زوجتيه ويقوم بإيذاء زوجته الثانية "إيمان" جسديًا، محدثًا بها العديد من الإصابات المختلفة بأنحاء الجسم، ونتج عن تلك الزيجة إنجابهم طفلتين ملك مواليد 6 /7/ 2015 وجني 20 /8/ 2016، وأنه دائم الاتهام لزوجته الثانية سوء سلوكها وشكه في نسب الطفلتين وحدث بينهما العديد من الخلافات التي كانت تنتهي بالتعدي عليها وتقييدها داخل المنزل.

البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمون، يفيد بقيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة. 

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة جلسة 27 أبريل ربة منزل زوجها مذبحة المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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