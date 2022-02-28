الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنتين لموظفين فى شركة مواسير بلاستيك فى العاشر من رمضان

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة أمين مخزن وإداري بإحدى شركات مواسير البلاستيك بالعاشر من رمضان، بالحبس لمدة سنتين لكلٍ منهما، وألزمتهما برد المبلغ المختلس وغرامة مساوية، مع وقفهما وعزلهما من وظيفتهما والمصادرة والمصروفات الجنائية، على خلفيه اتهامهما باختلاس مليون و683 ألفا و457 جنيها و75 قرشا من جهة عملهما، القضية رقم 12499 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

تعود أحداث الواقعة عندما اتهمت النيابة العامة كلا المتهمين "م. ع "، 40 سنة، أمين مخزن بشركة للمواسير البلاستيك ولوازمها، مقيم بمحافظة القليوبية، و"م. ص"، 33 سنة، إداري بذات الشركة، مقيم بمحافظة القاهرة، بأنهما في غضون الفترة من 30 يوليو 2018 وحتى 31 أكتوبر 2018، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبصفتهما موظفين عامين ومـن الأمناء على الودائع "أمناء مخازن شركة للمواسير والبلاستيك" إحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب، قد اختلسا كمية من المواد الخام الخاصة بالشركة سالفة الذكر والبالغة قيمتها مليونا وستمائة وثلاثة وثمانين ألفا وأربعمائة وسبعة وخمسين جنيهًا وخمسة وسبعين قرشًا، والمملوكة لجهة عملهما سالفة الذكر، والمسلمة إليهما، والتي ووجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما وصفتهما أنفتى البيان.

وتبين أن المتهمين اختلسا لأنفسهما بنية التملك إضرارًا بأموال جهة عملهما سالفة الذكر، فيما ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وذلك بأنهما في ذات الزمان والمكان زورا 9 أذونات وطلبات صرف المواد الخام، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق الشرقية شركات مواسير سنتين العاشر من رمضان

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وائل لطفي

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