لطلاب الشهادة الإعدادية.. أبرز المعلومات عن مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

يبحث العديد من طلاب الشهادة الاعدادية عن بدائل للثانوية العامة، وتعد «مياه الشرب والصرف الصحي» من أكثر المدارس التي يقبل عليها طلاب الشهادة الإعدادية بديلا للثانوية العامة.

ونشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» أنها مدرسة من ضمن 37 بديلة للثانوية العامة.

وفي السياق ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عنها.