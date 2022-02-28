الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لطلاب الشهادة الإعدادية.. أبرز المعلومات عن مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

طلاب
طلاب

يبحث العديد من طلاب الشهادة الاعدادية عن بدائل للثانوية العامة، وتعد «مياه الشرب والصرف الصحي» من أكثر المدارس التي يقبل عليها طلاب الشهادة الإعدادية بديلا للثانوية العامة.

ونشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» أنها مدرسة من ضمن 37 بديلة للثانوية العامة.

وفي السياق ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عنها.

  • تتميز مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد الطلاب المحدود، مما يوفر فرصة عمل متميزة للطلاب.
  • مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات مع إمكانية التدريب والعمل في شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات والعمل أثناء الدراسة وبعد التخرج.
  • تتوافر الشروط التالية (المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة لعام ٢٠٢١ بحد ادني ٢٦٥ درجة - يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعاً من محافظات (الجيزة - القاهرة - القليوبية) حسب تنسيق كل محافظة على حدة وحسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات (التحريري) والمقابلات الشخصية.
  • تعمل مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي على إمكانية التثبيت والتعيين في شركات المياه والحصول على جميع مزايا الوظيفة الحكومية.
  • تشمل المناهج الدراسية في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 3 تخصصات هي قسم المعامل – قسم الشبكات – قسم المحطات.
  • إمكانية استكمال الدراسة بعد التخرج من المدرسة في المعاهد الفنية وكذلك الكليات.
  • يوجد 4 مدارس على مستوى جمهورية مصر العربية وهما: (مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية، وتقع في شارع شركات البترول بمسطرد شرق شبرا الخيمة، مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة البحيرة، وتقع في شارع الجيش بجوار جزيرة البط، بندر دمنهور، مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية وعنوانها كفور الرمل قويسنا المنطقة الصناعية الثانية قويسنا، ومدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف وعنوانها بياض العرب، بني سويف).
محافظة القليوبية شخصية مياه الشرب والصرف الصحي وزير التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني لشرب والصرف ياه الشرب والصرف الصحي شركات مياه الشرب والصرف الصحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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