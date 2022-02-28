تنظيم النسل.. خيارات وأنواع التنظيم في الأسرة المصرية

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الإثنين، خلال افتتاح فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية “الماسة” بالعاصمة الإدارية الجديدة،الجديدة، عن مشكلة الإنجاب في مصر، والزيادة السكانية التي تعاني منها مصر، ومزايا تأجيل الإنجاب، وكيف أن هذا يعطي فرصة للفتاة خاصة للتأهيل بشكل جيد لتكوين أسرة والاستعداد لاستقبال أطفال.

وفيما يلي نوضح خلال سطور كيف يمكن تحديد النسل واختيار الوسيلة المناسبة.

وسائل تحديد النسل:

وفقا لموقع clevelandclinic يستخدم تحديد النسل لمنع الحمل، يمكن استخدامه من قبل كل من الرجال والنساء، يمكن أن تشمل أنواع تحديد النسل الحبوب والأجهزة الرحمية (اللولب) وقطع القناة الدافقة والواقي الذكري.

إذا كنت نشطة جنسيًا ولا ترغبين في إنجاب طفل، فلا تنتظري لاستخدام وسائل منع الحمل، يمكن أن يحدث الحمل غير المقصود في أي وقت تمارسين فيها الجنس دون وقاية.

ما هي أنواع موانع الحمل؟

تصف المعلومات التالية العديد من طرق تحديد النسل المختلفة، قبل أن تختار طريقة ما، يجب أن تناقش تحديد النسل مع شريكك ومقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

طرق تحديد النسل فعالة فقط إذا تم استخدامها بشكل صحيح، تأكد من أنك تفهم كيفية استخدام الطريقة التي تختارها بشكل صحيح.

تعقيم الإناث - ربط البوق (جراحي)

ربط البوق هو عملية جراحية "لربط قناتي فالوب"للمرأة، يؤدي هذا إلى عقم دائم عن طريق منع انتقال البويضة (البويضة) إلى الرحم، يؤدي هذا أيضًا إلى منع مرور الحيوانات المنوية عبر الأنبوب إلى مبيض الإباضة حيث يحدث الإخصاب بشكل طبيعي.

هذا الإجراء فعال بنسبة 100٪ تقريبًا، اعتمادًا على التقنية التي يستخدمها طبيبك، يعاني ربط البوق من ثلاثة إلى 17 حالة فشل في 1000 إجراء.

تعقيم الذكور - قطع القناة الدافقة

هو إجراء بسيط ودائم لتعقيم الرجال، تتطلب العملية تُجرى عادة في عيادة الطبيب قطع وختم الأسهر وهي الأنابيب الموجودة في الجهاز التناسلي الذكري التي تحمل الحيوانات المنوية، يمنع قطع القناة الدافقة نقل الحيوانات المنوية من الخصيتين، لا تؤثر هذه الجراحة على قدرة الرجل على تحقيق النشوة الجنسية والقذف (الفعالية)، سيظل هناك السائل المنوي، لكن لن يكون هناك حيوانات منوية في هذا السائل.

باستثناء حالات نادرة ، فإن هذا الإجراء فعال بنسبة 100٪ تقريبًا، على الرغم من أن معدل فشل قطع القناة الدافقة أقل من 1 في المائة، إلا أن الفشل وإن كان نادرًا ممكن.

جهاز داخل الرحم (اللولب)

هو جهاز صغير ومرن على شكل حرف T يتم وضعه في الرحم،هناك العديد من الأنواع لكن أكثرهم انتشارا.

لولب مصنوع من النحاس

اللولب المصنوع من البلاستيك بجرعات منخفضة جدًا من البروجستين (بدون إستروجين)

يمكن الاحتفاظ بالنحاسي في مكانه لمدة 10 سنوات، يمنع النحاس الحيوانات المنوية من المرور عبر المهبل والرحم للوصول إلى البويضة، مما يمنع الإخصاب.

اللولب فعال بنسبة 100٪ تقريبا، والتأثير الجانبي الأكثر شيوعًا هو النزيف غير المنتظم، على الرغم من أن النزيف يكون خفيفًا، يتحسن هذا عادةً بعد ستة إلى 12 شهرًا.

وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة

يشمل هرمون الاستروجين الذي يحتوي على حبوب منع الحمل،هي الأدوية التي تتناولها المرأة لمنع الحمل، تؤخذ حبوب منع الحمل يوميا، و تستخدم الحلقة المهبلية مرة في الشهر، ويتم تغيير اللصقة أسبوعيًا.

تؤخذ حبوب منع الحمل في نفس الوقت كل يوم، هناك عدة أنواع مختلفة من الحبوب. بعضها مصمم للسماح للمرأة بالحصول على دورة شهرية، والبعض الآخر يسمح للمرأة بالحصول على دورة شهرية كل ثلاثة أشهر أو لا تسمح لها على الإطلاق، كل هذه الأساليب تتطلب أن تستخدمها المرأة بانتظام.

موانع الحمل الهرمونية المركبة لديها القدرة على أن تكون فعالة بنسبة 99٪ إذا تم استخدامها بشكل صحيح، ومع ذلك في العالم الحقيقي مع الاستخدام المعتاد ستحمل 9 من كل 100 امرأة كل عام على حبوب منع الحمل لأنهن لا يستخدمنها بشكل صحيح.

حبوب البروجستين فقط (حبوب صغيرة)

تعمل الحبوب الصغيرة عن طريق زيادة سماكة مخاط عنق الرحم حتى لا تتمكن الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة، يخفف الهرمون الموجود في الحبوب أيضًا بطانة الرحم، لذلك يخفف نزيف الحيض. تؤخذ حبوب منع الحمل كل يوم.

ديبو بروفيرا

هو شكل من أشكال هرمون البروجستين، يتم إعطاؤه كحقنة في أرداف أو ذراع المرأة، توفر كل حقنة حماية ضد الحمل لمدة 12 إلى 15 أسبوعًا.

الواقي الذكري

الواقي الذكري ، أو " المطاط" ، عبارة عن غطاء رقيق مصنوع من مادة اللاتكس أو البلاستيك أو غشاء حيواني يتم لفه فوق القضيب المنتصب، يمنع الغطاء السائل المنوي الذي يحتوي على الحيوانات المنوية من دخول مهبل المرأة، الواقي الذكري المصنوع من اللاتكس هو الأفضل لمعظم الناس.

الحجاب الحاجز

الحجاب الحاجز عبارة عن قطعة مستديرة من المطاط المرن بحافة صلبة. تضع المرأة الحجاب الحاجز في مهبلها وضد عنق رحمها، يمنع الحجاب الحاجز السائل المنوي من دخول الرحم.