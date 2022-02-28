انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بمدارس بورسعيد

صرح الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن مرحلة التصفيات النهائية للمسابقة الوزارية في القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، ستعقد في الفترة ‏من 2 إلى 6 مارس المقبل، وذلك على مستوى جميع الإدارات التعليمية ومدارس المحافظة (رسمي - عربي - رسمي لغات - خاص - فني) بجميع المراحل التعليمية.‏

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه المسابقة السنوية تعقد بتوجيهات مدير عام تنمية التربية الدينية بديوان الوزارة ويقوم عليها توجيه عام اللغة العربية والتربية ‏الدينية تحت إشراف عام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المديرية.‏

وقال الدكتور أكرم، إن للمسابقة عدة مستويات يمكن للطلاب الاشتراك فيها وهي المستوى الأول لمن يحفظ القرآن كاملًا مع حفظ الأحاديث الشريفة كاملة من كتاب ‏الأربعون النووية والمستوى الثاني لمن يحفظ 20 جزءً من القرآن الكريم مع حفظ حديث واحد حتى 20 حديثًا والمستوى الثالث لمن يحفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم ‏مع حفظ حديث واحد حتى 10 أحاديث شريفة.‏

وأكد وكيل الوزارة أن المتقدمين للتصفيات من طلاب بورسعيد حتى الآن 14 طالبًا وطالبة بالمستوى الأول و 16 طالبًا وطالبة بالمستوى الثاني و83 طالبًا وطالبة ‏بالمستوى الثالث، لافتًا إلى أن غد الثلاثاء، الأول من شهر مارس سيكون آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للمسابقة التي ستعقد في مدرسة الواصفية الابتدائية.‏

وأوضح الدكتور أكرم، أنه عقب مرحلة التصفيات على مستوى المحافظة سيتم تصعيد فائزين اثنين من كل مستوى بإجمالي 6 طلاب للمشاركة في التصفيات على مستوى ‏الجمهورية، متمنيًا التوفيق لكل الطلاب المشاركين والقائمين على المسابقة.‏