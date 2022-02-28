الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: 2 مليار ونصف تكلفة محطة تحلية المياه الجديدة بالمحافظة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، محطة تحلية مياه البحر بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، وذلك خلال جولة ميدانية موسعة لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية والتعليمية والسكنية بالمدينة الجديدة، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، ومديري المديريات والإدارات المختصة بالمحافظة.

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محافظ بورسعيد

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول مكونات ومراحل إنشاء محطة تحلية المياه، وكيفية سير العمل بداخلها، لافتًا إلى أن المحطة تعمل بطاقة ٢٥٠ ألف م٣، والمرحلة الأولى منها تعمل بطاقة ١٥٠ ألف م٣، وتعمل على تغذية مدينة سلام والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لخدمة ٢مليون مواطن،  مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء المحطة تبلغ ٢مليار ونصف.

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محافظ بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد أن محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد تعد أقوى محطة كتصميم لمعالجة مياه البحر في مصر، حيث تتكون المحطة من خطين بطول ٦٥٠م وقُطر ١٨٠٠م، ويتم رفع المياه من المأخذ البحري لوحدات المعالجة الابتدائية ثم مرحلة التنقية الفائقة ومرحلة فصل الأملاح الزائدة في المياه حتى تصل للمرحلة النهائية والتي يتم خلالها إضافة مكونات صالحة للشرب طبقًا لمواصفات وزارة الصحة ثم ضح المياه لمنطقة شرق بورسعيد،  كما يتم التحكم بها أوتوماتيكيًا، وتم الانتهاء من تنفيذ المحطة وتشغيلها في نوفمبر ٢٠٢٠.

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محافظ بورسعيد

وأوضح المحافظ، أنه يتم ضخ ما يقرب من ٢مليار م٣ من المياه لتعمير سيناء من خلال محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بحوالي ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، فضلًا عن إقامة محطة أخرى لتحلية المياه بمدينة بورفؤاد خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك في إطار خطة القيادة السياسية لتوفير محطات لتحلية المياه بجميع المدن الساحلية المصرية تعمل على تغذية المناطق العمرانية الجديدة. 

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محافظ بورسعيد

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محافظة قناة السويس اقتصاد الصحة الاول السويس مدير وزارة الصحة على عمل قطر

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