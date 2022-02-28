الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «الإسكان».. قرارين إداريين لإزالة مخالفات البناء بالوراق والفشن الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

شهد حصاد وزارة الإسكان والمؤسسات التابعة لها اليوم، عدد من الأحداث الهامة، حيث أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين إداريين لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدينتي (الوراق الجديدة – الفشن الجديدة)، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون.

https://www.dostor.org/3728272

 

مسئولو الإسكان يتفقدون سير العمل بالحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير العمل بمشروعات الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهما مسئولو الجهاز والمشروعات والشركات المنفذة للأعمال.

https://www.dostor.org/3728274

 

«مياه أسيوط» تعقد الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية لرفع الجودة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية لرفع جودة مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

https://www.dostor.org/3728549

 

«مياه سوهاج» تُنظم ندوة توعوية لرواد كنيسة العذراء بمشروعات «حياة كريمة»

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ندوة لرواد كنيسة العذراء مريم بقرية الشيخ يوسف بالمراغة، وذلك بهدف توعية المشاركين بحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف “حياة كريمة”.

 

https://www.dostor.org/3728562

 

حصول محطة المياه الفرنساوي بالجيزة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

أعلن المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حصول المحطة الفرنساوي التابعة للإدارة العامة لمحطات تنقية مياه جزيرة الدهب، على شهادة الإدارة الفنية المستدامة "TSM".

https://www.dostor.org/3728573

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حياة كريمه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط هيئة المجتمعات العمرانية حصاد وزارة الإسكان

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

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