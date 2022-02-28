الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مياه سوهاج» تُنظم ندوة توعوية لرواد كنيسة العذراء بمشروعات «حياة كريمة»

ندوة توعوية لرواد
ندوة توعوية لرواد كنيسة العذراء

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ندوة لرواد كنيسة العذراء مريم بقرية الشيخ يوسف بالمراغة، وذلك بهدف توعية المشاركين بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف “حياة كريمة”.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

ولفت إلى تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصرى والتي تنفذها في 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشأة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام، والتي تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل.
وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الشركة تنظم لقاءات توعوية لتعريف رواد الكنائس بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة، وأنه وفي نهاية اللقاءات يتم دعوة المشاركين لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

 

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ندوة كنيسة العذراء مريم الاستثمارات حياة كريمه مشروعات صرف صحي

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وائل لطفي

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