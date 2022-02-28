حصول محطة المياه الفرنساوي بالجيزة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

أعلن المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حصول المحطة الفرنساوي التابعة للإدارة العامة لمحطات تنقية مياه جزيرة الدهب، على شهادة الإدارة الفنية المستدامة "TSM".

وأوضح أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية ٢٠٠ ألف م٣ / يوم، مشيراً إلى أنه تم إعتماد الشهادة بعد إستيفاء متطلبات الإعتماد والتي شملت التفتيش على التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والمعمل والموارد البشرية .

وقال رئيس مياه الجيزة، أن الشركة لديها تسع محطات حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، منها ست محطات مياه، وثلاث محطات صرف صحى، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف تأهيل المزيد من محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي للحصول على تلك الشهادة؛ لمسايرة أحدث الأساليب التكنولوجية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عقدت الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية لرفع جودة مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وأشار بيان للشركة، اليوم الإثنين، إلى أن الاجتماع ناقش أهم إجراءات الشركة لتحليل عينات الآبار المزمع عرضها على اللجنة العليا للمياه بمعامل مديرية الصحة بأسيوط ، كما ناقشة الجلسة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والصحي دراسة تقيم الأثر البيئي لأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ والجارى عمل إحلال وتجديد بها لرفع كفاءتها التصميمية من 70 ألف م3/يوم إلى 105 ألف م3/يوم، وتحسين كفاءة السيب النهائي بإضافة فلتر قرصي، وتطوير نظام المعالجة إلى معالجة ثلاثية وذلك بهدف ايقاف اعمال التفتيش علي المحطة .