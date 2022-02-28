وزير الإسكان يصدر قرارين لإزالة مخالفات البناء بمدينتي الوراق والفشن الجديدتين

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين إداريين لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدينتي (الوراق الجديدة – الفشن الجديدة)، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون، واستيداءً لحق الدولة.

وشمل القراران اللذان أصدرهما وزير الإسكان، إزالة مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها (۱۰۸) مخالفات والمتمثلة في البنـاء بدون ترخيص، وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 2.6 فدان حوالي (١٠٥٤٩م٢) تقريباً المملوكة للهيئة والواقعة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة والمطِّلة على الحد الشرقي للمدينة مباشرة، وتمتد ناحية غرب المدينة والمتمثلة في أرض مستغلة بنشاط زراعي بدون سند قانوني.

ونص القراران على أن يتولى جهازا مدينتي الوراق والفشن الجديدتين، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.