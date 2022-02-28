الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«اللي مش هيجي خسران».. محافظ بورسعيد يدعو الشباب لتعمير مدينة سلام مصر

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين مدينة سلام مصر الجديدة، أحد المدن الذكية الجديدة التي تعمل الدولة المصرية على الانتهاء منها. 

واصطحب محافظ بورسعيد مديري المديريات ووكلاء الوزارة، مؤكدًا أنه في الأول من أبريل سوف تتوفر كافة الخدمات للمواطنين، من إسكان، وصحة، وتعليم، وتضامن اجتماعي، وأوقاف، وذلك لتوفير كافة الخدمات داخل المدينة دون الحاجة للتوجه للمديريات ببورسعيد لإنهاء الإجراءات الحكومية. 

ودعا المحافظ المواطنين من أبناء محافظة بورسعيد وشمال سيناء والمحافظات المجاورة لتعمير المدينة، مشيرًا أن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، صنعوا إنجازًا علي أرض بورسعيد، وعلي الشعب أن يستكمل هذا الإنجاز بالتعمير.  

وعلق "الغضبان"، على حديث البعض عن بعد المسافة عن المحافظة، مؤكدًا أن من يأتي للإقامة في مدينة السلام سوف يتمتع بكافات الخدمات، ويجد فرص العمل التي تجعله قادرًا علي الإقامة بها بشكل كامل. 

وأضاف، "اللي هيلحق هو اللي هيفوز، فليتسابق المتسابقون، واللي مش هيجي خسران"، مؤكدًا أن مدينة سلام مصر المقامة علي شاطئ البحر المتوسط ويتواجد بداخلها كافة الخدمات، حققت النجاح قبل أن يتم تعميرها، وذلك من خلال تواجد محطة المياة والكهرباء وشبكة الصرف والجامعات والمدارس والإسكان والوحدة الصحية والملاعب والأندية. 
وأكد أن من يأتي إلي سلام مصر لدية مصادر متعددة للرزق والكسب والعمل، وذلك من خلال المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية واللوجيستية، التي تبعد كيلو مترات عن مدينة سلام مصر الجديدة.

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