استدعاء ضابط مجرى التحريات حول قيام 4 متهمين بترويج المواد المخدرة بالخانكة

قررت نيابة الخانكة اليوم الاثنين استدعاء ضابط مجرى التحريات لسماع أقواله حول قيام 4 عاطلين بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من ذات العيار، بمنطقة الخانكة .

كما طالبت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين للمعمل الكيماوى لفحصها وارسال تقرير مفصل عنها.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق بحيازتهم كمية من نبات البانجو المخدر، وسلاحين ناريين "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات من ذات العيار.

كان تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز بقيام تشكيل عصابى باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

على الفور، تم تقنين الإجراءات وانتقلت أجهزة الأمن ونجحت في ضبط كلا من "م س م"، 36 سنة، عاطل، و"ف ع ر"، 33 سنة، عاطل، و"م ف ص"، 32 سنة، عاطل، و"ع ع ا"، 35 سنة، عاطل، مقيمين دائرة المركز، وبحوزتهم 2 سلاح نارى "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و5 كيلو من نبات البانجو المخدر، وسلاح أبيض "سنجة"، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمولة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

اعترف المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن تجارتهم الأثمة، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهم.