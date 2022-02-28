الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارة مصر لدى رومانيا تخصص حافلات لنقل المواطنين من حدود أوكرانيا

سفارة مصر لدى رومانيا
سفارة مصر لدى رومانيا

أعلنت سفارة مصر لدى رومانيا، اليوم الإثنين، عن تخصيص حافلات لنقل المصريين القادمين من أوكرانيا خلال المعابر الحدودية.

وقالت سفارة مصر، في بيان: "تنسق السفارة في بوخارست نقل المصريين المتواجدين عند نقطة الدخول SIRET عبر الحافلات من نقطة الدخول إلى العاصمة بوخارست، وذلك علي نفقة الحكومة المصرية".

تخصيص حافلات لنقل المصريين

ونشرت السفارة المصرية النقاط الحدودية التي ستتواجد بها تلك الحافلات والتي تبعد 5 دقايق سيرًا على الأقدام من منفذ جوازات السفر واجتياز الحدود.

وناشدت السفارة المصريين بالانتباه لوجود حافلة- في هذه الأثناء- مستعدة للانطلاق، متابعة: "يرجي من الموجودين عند المعبر التوجه لها فورًا".

واستقبلت السفارة في كلٍ من وارسو وبوخارست مجموعة من المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا.

وقدمت لهم كل أوجه الرعاية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية والرومانية الصديقة.

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