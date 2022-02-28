الكرملين: العقوبات قوية ولدينا الإمكانات اللازمة لتعويض الضرر الناجم عنها

أقر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده قوية وشديدة، مؤكدا أن موسكو لديها الإمكانات اللازمة لتعويض الضرر الناجم عن هذه العقوبات .

وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين - " إن هذه عقوبات قوية وشديدة وتمثل مشكلة لبلادنا، ولكن لدى روسيا الإمكانات اللازمة للتعويض عن الضرر الذي سيحدث نتيجة هذه العقوبات".

فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن موسكو سترد على العقوبات الغربية على صناعة الطيران الروسية، مؤكدًا أن روسيا ستنجح في تعويض الأضرار الناجمة عن العقوبات، فيما رفض التعليق على سؤال حول أهداف روسيا في أوكرانيا واكتفي بالقول: "لننتظر".

ووصف بيسكوف، الادعاءات بأن بوتين يمتلك أصولًا غير المعلنة رسميًا بالـ"سخيفة"، مشيرًا إلى أن العقوبات "حادة وإشكالية"، ولكن روسيا تمتلك القدرة على تعويض أي ضرر ناتج عنها، وأن الرئيس بوتين، ليس مهتمًا بشأن فكرة استهدافه شخصيًا بالعقوبات.