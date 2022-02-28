عقب واقعة الأزمة النفسية.. هشام المليجي: «بلاش لفظ تسول الفن»

علق الفنان هشام المليجي مرة أخرى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على عاصفة المنشورات والتعليقات على منشور إحدى صديقاته التي قالت إنه مصاب بأزمة نفسية لقلة مشاركاته في الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية وأنه لا يطلب من أحد أن يشركه في أعمال.

هشام المليجي بعد الأزمة النفسية

وكتب المليجي على فيس بوك، “صباح الخير.. شكرًا جزيلًا علي موقفكم وحبكم ودعمكم النفسي.. صديقتي أخطأت في حقي دون أن تقصد لأننا لم نتقابل منذ فترة كبيرة ولم أطلب منها أية مساعدة من أي نوع.. ولأني متأكد من نواياها الطيبة طلبت منها حذف المنشور ولكن بعد أن صُور وتلقفته المواقع والصفحات ومعظم التعليقات مليئة بالحب والاحترام والإعجاب والدعوات بالفرج والفرح والرزق وأشياء أخري جميلة - وهنا لابد وان أشكر جارتي وزميلتي الطيبة لانها كانت سبب لمنحي كل هذه الدعوات الطيبة في ليلة مفترجة”.

وتابع، "كثير من التعليقات عن أن الفن شللية وواسطة وغدار ولازم يكون فيه شغل تاني ومصدر آخر للدخل - وده مش عيب طبعا - وفيه فاكرين اننا بنتسول الشغل علي المنصات الاجتماعيه - مش عارف هو يقصد مين - طلب الشغل مش عيب لا علي العام ولا ع الخاص بس تعبير "تسول" غير لائق .. أرجو من المواقع والمنصات إزالة المنشور وعدم تداولة .. أنا أحب جميع مخلوقات الله ولم أطلب من أحد مساعدة مع انها أشياء مشروعة عند البشر ولا تعيب أحد .. شكرا واسف لكل الأصدقاء والصحفيين من استطعت الرد عليه ومن لم استطع .. وتمنياتي للجميع بالسعادة والنجاح".

وكان الفنان هشام المليجي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد المنشور المكتوب عنه بأنه بعيدًا عن العمل منذ فترة طويلة وأنه يمر بأزمة نفسية مما دعاه للرد من جديد.