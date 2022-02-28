محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الإثنين، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، والذي تم إنشاؤه، ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية، تيسيرا على المواطنين ودعم الشفافية والنزاهة في مختلف القطاعات الخدمية ورافق المحافظ اللواء جمال مسعود السكرتير العام، وداليا فيض الله مشرف تطوير المراكز التكنولوجية

محافظ بني سويف

حيث تابع المحافظ سير العمل بالمركز واستمع لشرح موجز عن كيفية العمل داخل الأقسام المختلفة بإدارات الديوان، والتعرف على النظام الرقمى الجديد الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط، ومتابعة آلية ربط الإدارات المختلفة ببعضها البعض عن كيفية التواصل مع المواطنين وإنجاز الأعمال ومستوى التغيير في مستوى الخدمات ، وذلك في اطار خطة الدولة للحوكمة والتحول الرقمى لدعم مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في كل معاملاتهم الحكومية التي تتعلق بجوانب معيشتهم الأساسية

واطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على انتظام العمل بالمركز الذي يعد أحد مركزين تم إنشاؤهما بالمحافظة والوحدة المحلية ببني سويف" إنشاء جديد" بجانب 6 مراكز تكنولوجية تم تطويرها على مستوى الوحدات المحلية، حيث تقدم تلك المراكز العديد من خدمات المحليات التي يتم تقديمها بالإدارات الهندسية ، مثل طلبات: استخراج بيان صلاحية ترخيص مباني، هدم، تعلية، ترخيص محلات، إشغالات، إعلانات، تصاريح حفر، وغيرها من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية.

محافظ بني سويف

وفي سياق آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي بالاشتراك مع الجهات التنفيذية حملة تفتيشية لمراجعة تراخيص المنشآت والتي أسفرت عن غلق وتشميع ثلاثة مراكز للدروس الخصوصية لمخالفة التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، كما تم المرور على محال المستلزمات الطبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.