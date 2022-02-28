اقتحام «وكر الحي الراقي» وضبط مخدرات بـ 4 ملايين جنيه

أخفى تاجر مخدرات، كمية كبير من المواد المخدرة مختلفة الأنواع داخل مسكنه، بهدف ترويجها على عملائه، لتحقيق مكاسب مادية كبيرة بطريقة غير مشروعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس «الشابو»، وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة مركز شرطة التجمع الأول، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني، الأمن العام، نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، وبمشاركة مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة للمساعدات الفنية، تم ضبط المذكور، حال تواجده بمسكنه، وبحوزته «كمية لمخدر الآيس الشابو وزنت 4 كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة والمنشطة، سيارة، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض، ميزان».

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 4 ملايين جنيه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.