تحرير 2688 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وبقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2688 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وأسفرت الحملة التي قادها العقيد رامي سعد رئيس مباحث المرور بالقليوبية، عن ضبط 2688 مخالفة مرورية، بينها 1246 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1117 مخالفة متنوعة، وضبط 56 سائقاً يقودون بدون رخصة قيادة، و54 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 23 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 29 دراجة غير مرخصة، وتحرير 37 مخالفة ملصقات، و257 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريًا 12850 جنيهًا، كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 27 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2900 جنيه مصالحات.