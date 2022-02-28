ماكرون يبحث مع ولى العهد السعودى الأوضاع فى أوكرانيا

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث فيه الجانبان الوضع في أوكرانيا وسوق الطاقة.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأنه جرى خلال الاتصال بحث الأوضاع في أوكرانيا وأثر الأزمة على أسواق الطاقة.

وذكرت أنه وفي هذا الصدد أكد ولي العهد حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق "أوبك+".

وتم خلال المكالمة بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات.