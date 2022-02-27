لماذا تنخفض الرغبة الجنسية بعد سن الخمسين؟.. خبراء يوضحون

يعتبر التقدم في العمر من الامور التي تساهم في ضعف الحياة الجنسية، فهناك العديد من الأشخاص يتمتعون بحياة جنسية أقل بعد سن الخمسون عن ذي قبل.

يتمتع العديد من الأزواج الناضجين بحياة حب أقل مما كانوا عليه في أيام شبابهم، فهناك الكثير من الأسباب لذلك فليس لديهم مشتتات أقل ولا مخاوف تتعلق بالحمل، وفقًا لما ذكره موقع " onhealth" الطبي.

التغيرات الهرمونية:

أوضح خبراء العلاقات الجنسية، أن في منتصف العمر وتحديدًا بسن الـ 45 عامًا يمكن أن تؤدي المشكلات الجديدة إلى إضعاف حياتك العاطفية مؤقتًا، فالهرمونات الجنسية تأخذ انخفاضًا كبيرًا.

وبالنسبة للنساء، يؤدي انقطاع الطمث إلى انخفاض هرمون الاستروجين والأندروجينات، وتصبح جدران المهبل أرق وأكثر جفافاً، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب الحصول على الانتصاب بالنسبة للرجال، وضعف الرغبة الجنسية عند النساء.

التغييرات المهبلية:

تميل المشاكل الجنسية الرئيسية للمرأة إلى صعوبة الوصول إلى النشوة الجنسية وقلة الرغبة ، وجفاف المهبل، وهذا يمكن أن يسبب الألم عند ممارسة الجنس.

داء السكري:

يمكن أن يسبب مرض السكري ضعف الانتصاب عند الرجال، وخاصة أولئك الذين يعانون من النوع الثاني، حيث يمكن أن تساعد الأدوية على زيادة الضعف الجنسي عند الرجال.

ويمكن أن يكون لدى النساء المصابات بهذه الحالة شعور أقل في أعضائهن التناسلية، كما أنه يسبب المزيد من التهابات الخميرة المهبلية، والتي يمكن أن تهيج هذه المنطقة وتجعل ممارسة الجنس أمرًا صعبًا أو مزعجًا.

الأمراض القلبية:

قد تؤدي النوبة القلبية أثناء ممارسة الجنس إلى مشاهدة التلفزيون الجيد، لكنها لا تحدث غالبًا في الحياة الواقعية، حيث تؤدي أمراض القلب إلى تضيق وتصلب الشرايين، وبالتالي لا يتدفق الدم بسهولة.

كما تشمل الحالات الطبية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حياتك الجنسية زيادة الوزن والتهاب المفاصل والألم المزمن ومشاكل التحكم في المثانة والخرف وارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول والآثار الجانبية للأدوية والاكتئاب والسكتة الدماغية.