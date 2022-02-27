الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 3 سنوات للمتهمين بسرقة سائق «توك توك» بالإكراه في الإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، بمعاقبة عامل محارة ونجار مسلح بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامهما بسرقة سائق «توكتوك» بالإكراه.

صدر الحكم بعضوية المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب.

ترجع أحداث القضية رقم 1295 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد ببلاغ من المجني عليه سائق بقيام المتهمين بسرقة التوكتوك خاصته تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه حال سير المجني عليه" س.أ.ح" سائق بالطريق العام استوقفه كل من " م.م.ع" مبيض محارة و" ه.ر.م" نجار مسلح لتوصيلهم إلى أحد اماكن دائرة القسم اللي أنه فوجئ بهم يشهرون في وجهه اسلحه بيضاء كتر وتمكنوا من تلك الوسيلة شل مقاومته والاستيلاء على التوكتوك خاصته ولاذوا بالفرار.

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية.

توك توك عرض مدير استيلاء قسم شرطة الرمل الإسكندرية وقف السجن متهمين سائق

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