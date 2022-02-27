الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارتنا لدى كييف: نفاوض روسيا حول «ممر آمن» لخروج المصريين من شرق أوكرانيا

خروج المصريين من
خروج المصريين من شرق أوكرانيا

أعلنت سفارة مصر لدى كييف أن هناك مفاوضات مع روسيا حول وجود ممر آمن لخروج المصريين الموجودين في المدن الشرقية لأوكرانيا.

وقالت سفارة مصر لدى كييف، في بيان: "تتم حاليا مفاوضات مع الجانب الروسي لإيجار ممر آمن لخروج المواطنين المصريين من المدن الشرقية خاركوف، دنبرو، خارسون وغيرها من المدن".

مبادرة من مصر وعدة دول 

وتابعت، منذ قليل: "توجد مبادرة من عدد من الدول من بينها مصر للاتفاق على ممر آمن لكافة المدن الأوكرانية، وأخيرا بدأت مفاوضات بين روسيا والرئيس الأوكرانى وقد تؤدى إلى وقف إطلاق النار".

وأكدت أن الجالية المصرية - البيت المصرى بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين المتواجدين فى المدن الشرقية، مناشدة التجاوب السريع حتى يتسنى الحصر الدقيق للأعداد وأماكن تواجدهم.

ونسقت السفارة المصرية فى أوكرانيا مع السفارات المصرية فى دول الجوار بتذليل العقبات على الحدود، وتم إصدار تعليمات من قبل السلطات الأوكرانية لنقاط الحدود.

وأضافت: "تابعت السفارة ذلك مع نقاط الحدود وتأكدت من وصول هذه التعليمات، ولكن فى ضوء التدفقات الضخمة على الحدود وقلة عدد ضباط حرس الحدود، فإن المرور يأخذ بعض الوقت ونناشد المواطنين المصريين بأهمية التحلى بالصبر والهدوء".

أوكرانيا مصر روسيا المصريين المدن الشرقية ممر امن سفارة مصر

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وائل لطفي

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