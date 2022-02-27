«آداب المنصورة» تنظم ندوة «الدقهلية عبر العصور»

نظم قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة المنصورة اليوم، ندوة «الدقهلية عبر العصور» تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب، فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة المنصورة والعيد القومي لمحافظة الدقهلية بحضور الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب، الدكتور مسعد سلامة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، السادة وكلاء الكلية، الدكتورة أمل حامد رئيس قسم التاريخ ،لفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم التاريخ وكلية الآداب.

وأشار الدكتور أشرف حافظ إلى أهمية كلية الآداب في منظومة جامعة المنصورة، ووعد بتقديم كافة التسهيلات لأعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب ومعاونيهم لتشجيعهم على النشر الدولي مما يسهم في رفعة مكانة الجامعة.

وأثنى الدكتور محمود الجعيدي على تنظيم قسم التاريخ لهذا اليوم العلمي الرائع.

وأكد على دور كلية الآداب في مشاركة جامعة المنصورة في الاحتفال بالعيد القومي للدقهلية، ونوه إلى أهمية التاريخ في زيادة الوعي القومي للشباب وتنشئة جيل مثقف منهم.

وشدد الدكتور مسعد سلامة على أهمية الندوات في تنمية وعى الطلاب بتاريخ وطنهم والمدينة التي يعيشون فيها حتى يتصدوا لكل من يحاول النيل من وطنهم.

ندوة �الدقهلية عبر العصور

ندوة �الدقهلية عبر العصور

ندوة �الدقهلية عبر العصور