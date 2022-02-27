القبض على 6 بتهمة البلطجة فى السنبلاوين

ألقت مباحث الدقهلية، اليوم، القبض على 6 بتهمة البلطجة وحمل أسلحة بيضاء وإثارة الرعب والفزع في مركز السنبلاوين.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية برصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بقيام مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء، ويشتبكون مع مجموعة أخري ويلوحون به وسط الشارع بميدان سعفان ببندر السنبلاوين.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وقام كل طرف باستدعاء عدد آخر، وحدث حالة من الهلع والفزع بعد التلويح بالأسلحة وسط الشارع، وتم التعرف على 6 من المشاركين في المشاجرة حاملين أسلحة وتم ضبطهم وتحرير محضر بالواقعة، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.