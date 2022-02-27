العراق: إجلاء 3 طلاب من أوكرانيا إلى رومانيا

أعلن العراق، اليوم، عن إجلاء 3 طلاب عراقيين من أوكرانيا إلى رومانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن ثلاثة طلاب عراقيين وصلوا إلى السفارة العراقية في رومانيا، بعد خروجهم من أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وفي وقتٍ سابق، أعلنت العراق عن أنها تنسق مع السلطات البولندية بشأن العراقيين الهاربين من أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيانٍ صحفي، إن العراق ينسق حاليًا مع بولندا لتقديم الدعم لأفراد الجالية الخارجين من أوكرانيا.

وأضاف، أن سفارة العراق في بولندا تتواصل مع السلطات البولندية وحرس الحدود لتقديم الدعم لأفراد الجالية ممن يتمكنون من الخروج من أوكرانيا.

وأكد أحمد الصحاف: «وجهنا سفاراتنا في روسيا وبولندا والمجر ورومانيا بفتح خطوط ساخنة لتلقي المكالمات من أولئك الذين يمكنهم مغادرة أوكرانيا لتقديم الخدمة لهم».

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية العراقية، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فإن هناك 5537 عراقيًا في أوكرانيا، بينهم 450 طالبًا، وتلقت وزارة الخارجية 76 طلبًا لمغادرة أوكرانيا حتى الآن.