في يوم ميلاده.. نساء في حياة معز مسعود تسببن في إثارة الجدل

يحل اليوم ذكرى ميلاد الداعية الإعلامي معز مسعود، الذي أثار جدلاً منذ ظهوره على الساحة الإعلامية بزيجاته من عدد من المشاهير، ثم طلاقهن منه سريعًا وخوضه علاقات أخرى، ما جعله متصدرًا للتريند لفترة كبيرة.

أبرز زيجات معز مسعود

وفي ذكرى ميلاد الداعية الشاب، ترصد “الدستور” أبرز زيجات معز مسعود.

بسنت نور الدين

بدأ معز مسعود زواجه من المرشدة السياحية بسنت نور الدين في سبتمبر 2017 وبعدها أعلنت بسنت انفصالها عنه بعد أقل من 6 شهور على الارتباط، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" في مارس 2018.

شيري عادل

وفي يوليو 2018، أعلن معز مسعود الارتباط بالفنانة شيري عادل من خلال بيان يخص مسلسل "السهام المارقة،" الذي كان ينتجه معز مسعود وبطلته شيري عادل.

وعقب زواجهما، غردت الفنانة شيرى عادل أولى تغريداتها عبر تويتر بعد الزواج، بالصلاة على النبى، وذلك على هامش زواجها من الداعية الإسلامى معز مسعود.

بعد شهر فقط من زواجهما انتشر خبر انفصال الفنانة شيرى عادل من الداعية والمنتج معز مسعود بسبب تعاقد شيرى على بطولة فيلم فى الوقت الذى يرفض فيه زوجها معز مسعود العمل فى التمثيل.

وعلقت شيري عادل حينها على شائعات الانفصال قائلة:" فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا بيؤذينا لأبعد الحدود.. لو احنا عاوزين نقول لكم حاجة، احنا هانقولهالكم سوا وبكل وضوح. من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية"، كما نفت وقالت "بعد الشر".

وشارك الداعية معز مسعود متابعيه عبر حسابه على "تويتر"، صورة جديدة له تجمعه بزوجته الفنانة شيرى عادل في 23 يناير 2019.

وفي أغسطس 2019، أعلنت شيرى عادل انفصالها عن الداعية معز مسعود بعد زواج دام عام تقريبًا.

حلا شيحة

بدأت قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود منذ فترة، لكنها لم تعلق حلا شيحة بالإيجاب أو بالنفى، لكن قصة حبهما ظهرت يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".

وفى 2 ديسمبر الماضى، أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".