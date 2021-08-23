الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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معز مسعود يقاضى الناقد طارق الشناوى

حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود وطارق الشناوي

هاجم المنتج معز مسعود الناقد طارق الشناوي بسبب تصريحاته عنه وعن زوجته حلا شيحة، معلنا إنهما  سيقاضيان الناقد الفني طارق الشناوي، بسبب تصريحاته عنهما في برنامج «نص الكلام» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس السبت.

 

ووجه مسعود عبر حسابه على موقع "تويتر" حديثه للشناوي قائلا: تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا انا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعاً لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية.

 

وكان الناقد الفني طارق الشناوي قد تحدث عن حلا ردا على أسئلة الإعلامية راغدة شلهوب قائلا: "كنت ممن تحمسوا لحلا في بدايتها لأن دمها خفيف ولديها حضور ووجه مريح، هناك شيء ما منعها من قيادة موهبتها بشكل حقيقي وتتسم بأنها أضعف من المقاومة".

 

وأوضح أن معز مسعود لديه مشروع لإنتاج الفن بمعايير شرعية ملتزمة غير فنية، مقارنا بين ذلك وبين رغبة الإخوان في "إنتاج فن شرعي منذ عام 1928" مستدركا في الوقت نفسه بأن "معز ليس إخوانيا" مضيفا أنه يستخدم ورقة حلا شيحة لـ"تمرير آرائه الغريبة".

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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