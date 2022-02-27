إزالة 25 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالجيزة

أزالت أجهزة محافظة الجيزة ٢٥ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالصف ومنشأة القناطر والعياط.

وشنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف بإزالة ٥ حالات بناء مخالف على أراضي زراعية وتعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٨ قيراط وتم إزالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة ٧ حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بمناطق ذات الكوم وبرقاش والمنصورية بالإضافة إلى إزالة ٨ مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بقري الرهاوي والأخصاص ووردان وأبوغالب والجلاتمة وذلك بمساحات تتراوح ما بين ٨٠ إلى ٢٥٠ م٢ وتمت الإزالة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة جمالون على مساحة ١٠٠م٢ بقرية المساندة رصدته وحدة المتغيرات المكانية وفك شدة خشبية على مساحة ٣٠م٢ بقرية اللشت إلى جانب إزالة أسوار مقامة بالمخالفة على أرض زراعية في نطاق الوحدة المحلية بطهما وإزالة حالة تعدٍ عبارة عن حفر لبشة بمدينة العياط وتم ردمها بالكامل، وجارِ متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعدٍ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وتأتي الأعمال تكليفًا لتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.